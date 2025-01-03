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Stewart 14 Ocak’ta BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın 14 Ocak’ta BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği haber verildi.
Stewart 14 Ocak’ta BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın 14 Ocak’ta BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Kıbrıs sorunu ve bununla ilgili istişarelerin UNFICYP’in görev süresinin uzatılması için BM Güvenlik Konseyi’nde yapılacak görüşme sebebiyle, ocak ayında BM Güvenlik Konseyinin odak noktasında bulunacağını yazdı.

Habere göre BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Siddique ise Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu ve UNFICYP’le ilgili raporlarının önümüzdeki hafta yayımlanmasının beklendiğini belirtti.

Siddique, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın 6 Ocak’ta New York’a gideceğini, 14 Ocak’ta ise BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini de söyledi.

Gazete 16 Ocak’ta UNFICYP’e asker gönderen ülkeleri bilgilendirecek olan Stewart’ın bunun akabinde Kıbrıs’a döneceğini de yazdı.

Siddique, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresini ocak ayı sonundan önce uzatmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Gazete KİPE’nin “elde ettiği bilgilere dayanarak” Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın görüşmelerine devam etmek için muhtemelen 6 Ocak’taki Theofania yortusunun ardından yeniden görüşeceklerini de ifade etti.

Politis gazetesi ise “Momentumun Kaybedilmemesi Çabası” başlıklı haberinde, ocak ayının BM merkezinde istişarelerin yapılacağı bir ay olacağını, çünkü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu yanı sıra UNFICYP’in görev süresinin uzatılması kararının da ele alınacağını yazdı.

Gazete, buna paralel olarak iki lider arasındaki görüşmenin de yapılacağının görüldüğünü ve bu görüşmede, var olan problemlere rağmen, yeni geçiş kapılarının açılması konusunda bir orta yol bulunmasının umulduğunu kaydetti.

Gazete liderler arasındaki görüşmenin, ocak ayının üçüncü on günlük diliminde gerçekleşmesinin beklendiğini de ekledi.

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