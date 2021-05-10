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Süper Lig'de Fırat Aydınus dönemi kapanıyor

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1996 yılında hakemlik kariyerine adım atan Fırat Aydınus, 2003 yılında ise ilk kez Süper Lig’de bir maç yönetti
Süper Lig'de Fırat Aydınus dönemi kapanıyor

Süper Lig’in en deneyimli hakemlerinden biri olan Fırat Aydınus sezon sonunda TFF tarafından belirlenen yaş limitini dolduracak. Türk futboluna damga vuran ve 25 yıldır hakemlik yapan Fırat Aydınus, önümüzdeki günlerde hakemlik kariyerini noktalayacak.

Skorer'den Mete Utku'nun haberine göre, 1996 yılında hakemlik kariyerine adım atan Fırat Aydınus, 2003 yılında ise ilk kez Süper Lig’de bir maç yönetti. Kariyeri boyunca toplamda 438 maça çıkan 47 yaşındaki başarılı hakem, 346 kez Süper Lig’de düdük çaldı. 2014 yılına kadar Avrupa’da da birçok kez görev yapan deneyimli hakem, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası Eleme maçları dahil 25 resmi maçı yönetti.

Yönettiği 438 maçta 1876 kez sarı kartına, 161 kez de kırmızı kartına başvuran Fırat Aydınus, bu maçlarda 125 kez penaltı noktasını gösterdi.

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