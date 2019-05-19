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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı.

  • Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da 66 puanla başladı. Sahadan üç puanla ayrılan şampiyonluk kupasının sahibi olacaktı.

  • Konuk Medipol Başakşehir, 17 dakikada Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti.

  • İkinici yarıya hızlı başlayan ev sahibi Galatasaray, 47. dakikada Feghouli'nin golüyle eşitliği yakaladı.

  • Karşılaşmanın 55. dakikasında Galatasaray'ın Belhanda'yla bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 

    Hakem Cüneyt Çakır, gol pozisyonunun başında Diagne'nin topu önüne elle aldığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

  • 62. dakikada bu kez Onyekuru topu ağlarla buluşturdu ancak yan hakem Tarık Ongun ofsayt bayrağını kaldırdı.

  • Sarı-kırmızılılar şampiyonluğu getiren golü 64. dakikada Onyekuru'yla buldu.

  • 8 dakika uzatma oynanan maçta Medipol Başakşehir'in çabaları gol getirmeyince sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 69'a yükselterek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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  • Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk rekorunu geliştirdi.

    Süper Lig'de geçen sezon ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takımın başında bulunan tecrübeli teknik adam, bu sezon da mutlu sona ulaşmalarıyla 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımdaki kupa sayısını 19'a çıkardı.

  • Gaalatasaray-Başakşehir maçını 49 bin 338 kişinin izlediği açıklandı. Bunun 510'u Başakşehir taraftarı.

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