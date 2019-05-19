Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da 66 puanla başladı. Sahadan üç puanla ayrılan şampiyonluk kupasının sahibi olacaktı.
Konuk Medipol Başakşehir, 17 dakikada Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti.
İkinici yarıya hızlı başlayan ev sahibi Galatasaray, 47. dakikada Feghouli'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Galatasaray'ın Belhanda'yla bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Hakem Cüneyt Çakır, gol pozisyonunun başında Diagne'nin topu önüne elle aldığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.
62. dakikada bu kez Onyekuru topu ağlarla buluşturdu ancak yan hakem Tarık Ongun ofsayt bayrağını kaldırdı.
Sarı-kırmızılılar şampiyonluğu getiren golü 64. dakikada Onyekuru'yla buldu.
8 dakika uzatma oynanan maçta Medipol Başakşehir'in çabaları gol getirmeyince sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 69'a yükselterek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk rekorunu geliştirdi.
Süper Lig'de geçen sezon ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takımın başında bulunan tecrübeli teknik adam, bu sezon da mutlu sona ulaşmalarıyla 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği sarı-kırmızılı takımdaki kupa sayısını 19'a çıkardı.
Gaalatasaray-Başakşehir maçını 49 bin 338 kişinin izlediği açıklandı. Bunun 510'u Başakşehir taraftarı.
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