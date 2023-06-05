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Süper Lig’de son hafta programı ve hakemler açıklandı! İkincilik ve küme düşecek son takım…

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Süper Lig 2022-23 sezonunda perde kapanıyor. TFF, ligi ikinci bitirecek ve küme düşecek son takımın belli olacağı haftanın programı ile görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig’de son hafta programı ve hakemler açıklandı! İkincilik ve küme düşecek son takım…

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu, yarın ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Galatasaray’ın şampiyon tamamladığı ligin son haftasında, sezonu ikinci bitirecek takım ile küme düşecek son ekip de belli olacak.

Şampiyonluğa ulaşan 85 puanlı Galatasaray ile son hafta öncesi averajla ikinci sırada yer alan 77 puanlı Fenerbahçe, rakipleri Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK’nin ligden çekilmesi dolayısıyla hükmen galip sayılacak.

Ligde averajla üçüncü sırada bulunan 77 puanlı Beşiktaş ise son maçında 7 Haziran Çarşamba günü Arabam.com Konyaspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor’u yendiği takdirde, ligi sezon içindeki maçlarda üstün olduğu Fenerbahçe’nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.

Son haftada HangiKredi Ümraniyespor’un ardından ligden düşen ikinci takım da netleşecek. Ligde 38 puanla 15’inci sırada bulunan İstanbulspor ile 37 puanla 16’ncı durumda yer alan Bitexen Giresunspor arasında kümede kalma mücadelesi yaşanıyor.

İstanbulspor son haftada HangiKredi Ümraniyespor, Bitexen Giresunspor da Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek.

SON HAFTA PROGRAMI VE HAKEMLER

Spor Toto Süper Lig’de 38. ve son hafta maçlarının programı ve görev alacak hakemler şöyle:

  • YARIN:
  • 17.00 Sivasspor – Kayserispor (Sivas 4 Eylül) BURAK PAKKAN
  • 17.00 Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Nef) BURAK ŞEKER
  • 20.00 Başakşehir – Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK
  • 7 HAZİRAN ÇARŞAMBA:
  • 20.00 Giresunspor – Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM
  • 20.00 İstanbulspor – Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) CİHAN AYDIN
  • 20.00 MKE Ankaragücü – Adana Demirspor (Eryaman) ÇAĞDAŞ ALTAY
  • 20.00 Beşiktaş – Konyaspor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK
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