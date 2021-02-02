Takım halinde ‘corona’ya yakalanan voleybolcular: Gençliğinize güvenmeyin

Takım halinde yakalandıkları Covid-19’u yenmeyi başaran Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu ekibi Malatya Büyükşehir Belediyespor’un oyuncuları gençleri hastalığı hafife almamaları konusunda uyardı.

13 kişinin testinin pozitif çıktığı takımın oyuncuları ve antrenörü yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Fotoğraf çektirme isteğini kıramadık’

Takım kaptanı 37 yaşındaki Turgay Doğan, Mardin’e deplasmana gittiklerini, maçtan sonra fotoğraf çektirmek üzere yanlarına giden grubu geri çeviremediklerini söyledi.

Otelde karantinaya girdiler

Virüse orada yakalandıklarını tahmin ettiklerini belirten Doğan şöyle devam etti: “Sonrasında bütün takım, aynı otobüste olduğumuz için hemen hemen herkes Covid-19’u geçirdi. Hepimizin testi pozitif çıktığı için hep beraber otelde karantinaya girdik. 10 gün hiçbir şekilde temas etmeden izole olduk. Takımda en ağır geçiren bendim. İlk başta çok ateşlendim. Sonra belimde ağrılar oldu. Sonrasında iyileştik çok şükür.”

‘Bağışıklığıma güveniyordum; çok kötü oldum’

Doğan, hastalığın kendilerini etkilemeyeceğini düşünen gençlere şöyle seslendi: “Gençler, ‘Bizde olmuyor’ diyorlar. Eve gidiyorlar, evlerinde annesine, babasına, dedesine, ninesine bulaştırabiliyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım ki bu süreci hem ülke olarak hem insanlar olarak rahat atlatabilelim. Kimse hafif atlatırım diye bir düşünceye kapılmasın. Mesela ben vücut direncime, bağışıklık sistemime çok güveniyordum ama inanın çok kötü oldum. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin. Elin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş. Bu her insanı çok kötü etkileyebilir, kimse gençliğine güvenmesin.”

Oyunculardan 22 yaşındaki Emre Makineci de virüse yakalandığında eklem ağrıları çektiğini anlatarak, “Geceleri uyuyamıyordum. Bel ağrısı çok yaşadım. Nefes darlığı da zaman zaman oldu. Bu virüs tüm yaş grubuna geliyor, gençlik hiçbir şey ifade etmiyor” dedi.

Takımın 40 yaşındaki başantrenörü Muhammet Çatar, bir erteleme maçına çıktıktan sonra Covid-19 belirtileri gördüklerini aktararak şunları söyledi: “Sırt ağrısı, eklem ağrıları olan oyuncularımız olmaya başladı. Test sonucu ile birlikte yönetim kurulunun almış olduğu kararla bütün takımı karantinaya aldık. 10 günlük süreçte beslenmeleri, dinlenmeleri ve ilaç takviyeleri yapıldı. O şekilde Covid-19’u atlattık.”

‘En ağır atlatan ekip bizdik’

Çatar, kendisinin karantinayı evinde geçirdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Koku ve tat duyum gittikten sonra Covid-19 olduğumu hissettim. Bu süreçte düzenli beslenme ve dinlenme çok önemli. İnsanlara tavsiyem spordan ve egzersizden asla uzak kalmasınlar. Bizim oyuncularımız karantinadayken bile küçük küçük egzersizlerini yaptılar, o egzersizler her gün yapıldı. Çok zor bir süreçti. Şu an 12 takımlı bir grupta mücadele ediyoruz. Bizimle beraber dokuz takım Covid-19’u atlattı. Covid-19 olmayan üç takımımız kaldı. Onlarda da bireysel olarak görüldü. Hastalığı takım olarak ligde en ağır atlatan ekip biz olduk. 13 pozitif vakamız vardı.”