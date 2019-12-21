  • BIST 111.177
  • Altın 282,265
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: Sürücü yara almadan kurtuldu

»
Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: Sürücü yara almadan kurtuldu
Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: Sürücü yara almadan kurtuldu

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla atıp metrelerce sürüklendi. Sürücü adeta parçalara ayrılan otomobilden yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı çevre yolu mevkisinde yaşandı. Hastane dönüşü Çaycuma ilçesine gitmek isteyen Nevzat B. (55) idaresindeki 67 ZV 819 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araç ters dönerek takla attı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil bir süre sonra durabildi. Sürücünün imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan sürücü Nevzat B.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi yaptı. Ancak sürücü herhangi bir yara almadığını söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Bir süre şoka giren sürücü Nevzat B. "Hastaneden dönüyordum. Kontrole gitmiştim. Dönüşte eve gidiyordum. Yanımdaki araç beni sıkıştırınca frene basayım dedim. Sonra böyle kaza oldu. Yaklaşık 20 metre sürüklendim" diye konuştu.

Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Aracın ön tekerlekleri ise çarpmanın etkisiyle araçtan koparak yola savruldu. Adeta parçalara ayrılan araç çekici yardımıyla kaza yerinden uzaklaştırıldı.

Olay yerinde kazayı izleyen bazı vatandaşlar ise yolun kaygan olması sebebiyle bölgede sıklıkla kaza yaşandığını ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sis nedeniyle kaybolan 150 koyun bulundu21 Aralık 2019 Cumartesi 20:02
  • Oktay: Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz21 Aralık 2019 Cumartesi 15:51
  • Türkiye Gazeteleri bugün ne yazdı?21 Aralık 2019 Cumartesi 10:05
  • İstanbul Valiliği: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu20 Aralık 2019 Cuma 15:54
  • Diyarbakır’da Sur İlçe Belediye Eş Başkanı Filiz Buluttekin ve 2 meclis üyesi gözaltına alındı20 Aralık 2019 Cuma 12:10
  • Maraş Katliamı'nın 41. yılı...19 Aralık 2019 Perşembe 20:44
  • Yetkiliden uyarı: Türkiye su kıtlığı yaşayabilir19 Aralık 2019 Perşembe 20:38
  • AYM'den ifade özgürlüğü kararı: Haber sitesine tümüyle erişimin engellenmesi ifade ve basın özgürlüklerine yönelik bir müdahalededir19 Aralık 2019 Perşembe 19:59
  • Dilipak'tan AKP'ye: Helak olacağız, elinizi çabuk tutun19 Aralık 2019 Perşembe 19:02
  • İşitme engelli taraftara‘küfür’ cezası19 Aralık 2019 Perşembe 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti