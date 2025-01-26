  • BIST 10104.85
  • Altın 3180.65
  • Dolar 35.6718
  • Euro 37.4624
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Talat: Kıbrıs sorununda bir çıkmazdayız, ilerleme görülmüyor

»
İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Kıbrıs sorununda bir çıkmazda olunduğunu, hiçbir ilerleme görülmediği gibi masada hiçbir şey olmadığını kaydetti ve herkesin mart ayında gerçekleştirilecek genişletilmiş, gayri resmi beş taraflı görüşmeyi beklediğini
Talat: Kıbrıs sorununda bir çıkmazdayız, ilerleme görülmüyor

Talat “Politis” gazetesine demeç verdi. Gazetede bugün yer alan demecinde Talat, Kıbrıs sorunundan söz etti.

Zamanın azaldığını da belirten Talat, Annan planı zamanından bu yana kendisi ve Dimitris Hristofyas daha sonra da Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis döneminde bazı adımlar atıldığını ancak bunların sonuç odaklı olmadıklarını çünkü ortaya bir sonuç çıkmadığını belirtti.

Bütün çabaların başarısız olduğunu ve  atılması gereken en büyük adımın referanduma sunulacak bir çözüm olduğunu dile getiren Talat, bunun gerçekleşmediğini, Crans Montana’da her şeyin çöktüğünü ve birçok fırsatın kaybedildiğini savundu.

Sürecin kilidinin açılması için Türkiye’nin onayı ve desteğini almaları gerektiğini de dile getiren Talat, şu an Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devlet çözümü tezini desteklediğini ifade etti.

Bunun başarılması mümkün olmayan bir hedef olduğunu da ileri süren Talat, çözümün anahtarının Türkiye’nin menfaatlerinde yattığını öne sürdü.

Türkiye-Yunanistan diyaloğunun oldukça önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını da dile getiren Talat, yurt dışından, uluslararası toplumdan ve AB’den destekçilere ihtiyaç olduğunu, tüm bunların gerekli olduğunu ve bunları koordineli olması gerektiğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın egemen eşitlikle ne kastettiğini bilmediğini de dile getiren Talat, "Tatar’ın bunu söylediğini ancak hiçbir zaman izah etmediğini, ayrıca Tatar’ın ne demek istediğini kendisinin bile bilmediğini" iddia etti.

Sözlerinin devamında esas argümanın siyasi eşitlik olduğunu dile getiren Talat, egemen eşitliğin ise Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere sürecinde hiçbir aşamada bir mesele olarak gündeme getirilmediğini dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Crans Montana’da müzakerelerin çökmesinin temel sorumlularından biri olduğunu kaydeden Talat, ortada bir güven problemi olduğunu da dile getirdi.

Her daim bu adanın geleceğinin Kıbrıs sorununun çözümünde olduğunu söylediğini de ifade eden Talat, bu çözümün ise BM Güvenlik Konseyi kararları ve 40 yıllık müzakereler esnasındaki görüş birlikleri tarafından belirlendiğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Stewart 14 Ocak’ta BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek03 Ocak 2025 Cuma 09:57
  • Stefanu: ''Kıbrıs içinde ve dışında çözüm zeminini saptırmaya yönlendiren merkezler var''01 Ocak 2025 Çarşamba 15:38
  • Hristodulidis: Tatar’la görüşmeyi ama daha çok da BM himayesinde genişletilmiş görüşmeyi bekliyorum01 Ocak 2025 Çarşamba 14:05
  • Stefanu: Desantralize federasyona itirazımız yok29 Aralık 2024 Pazar 17:34
  • Neofitu’ya göre “tek çatı altında iki ev” tarzında bir çözüm bulunmaya çalışılacak22 Aralık 2024 Pazar 18:05
  • AB, Kıbrıs sorununda aktif rol oynamaya hazır18 Aralık 2024 Çarşamba 11:23
  • Hristodulidis Stewart’ı kabul etti18 Aralık 2024 Çarşamba 10:52
  • İki toplumlu etkinlikte “konferans ve hukuk çevirmenliğinde etik ve mesleki standartlar” ele alındı17 Aralık 2024 Salı 09:41
  • "Görüşmeler derhal yeniden başlamalı"16 Aralık 2024 Pazartesi 13:27
  • BM resepsiyonuna katılacaklar09 Aralık 2024 Pazartesi 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti