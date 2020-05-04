TARAF OLMAK(1)

Artık taraf olma zamanınız geldi.

Dün gündemimiz Diyalog TV yayınlarının RÜTÜK tarafından kapatılması idi.

Gerekçesi ise TC Cumhurbaşkanını aşağılayıcı yayın yapması.

Bu yayın bizim meşhur döneklerimizden MAT’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde onun sözcülüğünü yapmış biri ile Kendini adanın imparatoru sayan TC’li eski Liberal Parti başkanı Besim Tibuk.

Başarılı bir parti başkanı olmamasına rağmen oradaki düzenden kısmen yararlanan kişi.

1974 sonrası Ada serüveni borçlu bir tatil sitesini almaktan başlayıp,Zefiros Oteli Rabıtanın elinden hülle yolu ile aldıktan sonra uzanan engelsiz bir yolun sonunda yarattığı kocaman bir MERİT OTELLER grubu ve bunlara bağlı kumarhaneleri yaratan kişi.7 yıl önce kendini sağlama almak için kurduğu Diyalog TV ve Diyalog gazetesi. Satılmayan gazetesini gazete fiyatından pahalı promosyon ile dağıtan bir zengin.

Ben sermaye düşmanı değilim ama kendisini bu denli zengin yapan KKTC’yi yönetenler ve ona her türlü ayrıcalığı tanıyıp bütün teşvik ve kalkınma kredilerinden faydalandıranlar.

İnsan yediği yere kör bakar mı?

Bu corona 19 pandeminde semirdiği ülkeye hiçbir katkı yapmadan işten çıkardığı çalışanlarını da bu ülke ekonomisine yüklemeye çalışan bir zengin.

Sıra oğluna gelince özel uçakla kucağında rüşvet paketleri ile gelip imtiyazlı şekilde kendi oteline gönderilen ayrıcalığa sahip olan bir zengin.

Afrika gazetesine yapılan saldırılarda sessiz kalan bir zengin.

Şimdi sıra kendisine geldi ve TC’ye hakaretten RÜTÜK tarafından uydu yayını kapatılan bir zengin.

Dün Diyalog TV’de sözcüsü sayılan Reşat Akar’ı dinlerken iliklerime kadar ürperdim.

Neymiş efendim Bu güne kadar kendisini zenginleştiren parti ve başkanları onu desteklememiş ve onu sadece devamlı eleştirdiği CB ile Bir iki muhalefet partisinin desteklediği imiş.(Devamı var)