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Tarım Dairesi eğitim çalışmaları Demirhan’da olacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü bu hafta Demirhan köyünde gerçekleştirecek.
Tarım Dairesi eğitim çalışmaları Demirhan’da olacak

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu çerçevede yarın saat 17.00’de Demirhan’da Geçilmez Kahvehanesi önünde toplanılarak Molehiya ekili tarlaya gidilecek, Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konusunda uygulamalı eğitim verilecek.

Yarın akşam saat 20.00’de de yine Demirhan’daki Geçilmez Kahvehanesi’nde Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında gece eğitimi düzenlenecek.

Eğitimlere bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

Verilen bilgiye göre, Yaprağı Yenen Sebzelerde Hastalık ve Zararlılara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri (Tarım İlaçları) güncellenerek bakanlığın web sitesinde yayımlandı.

Tavsiye dışı ilaç kullanımından doğacak limit üstü analiz sonuçları nedeniyle ürünlerin bitki aksamıyla imha edilebileceği de hatırlatıldı.

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