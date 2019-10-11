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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı: 9 üründe limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 3 ithal, 6 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı: 9 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin 4-11 Ekim tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde ithal ürünlerden 57 numuneden 54 numune temiz çıktı. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken, 2 ürünün iadesine karar verildi.

Yerli ürünlerin analizinde ise 45 numuneden 39 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 6 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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