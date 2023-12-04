Tarla Tecavüzü: Dipkarpaz'da Traktörle Girip Hortumları Kasten Hasara Uğrattı

Dipkarpaz'da Mülkiyet Tacizi: Traktörle Girip Hortumları Kasten Hasara Uğratan Şüpheli Hakkında Hukuki Süreç Başlatıldı

3 Aralık 2023 tarihinde, Dipkarpaz'da C.D.(E-46)'nın kullanımındaki traktör, bir şahsa ait tarlaya izinsiz olarak girerek mülke tecavüz etti. Ardından, tarla içinde bulunan 30 metre uzunluğundaki plastik sulama hortumunu kasten basıp ezmek suretiyle hasara uğrattığı tespit edildi. Olayın şüphelisi aleyhine yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyu, mülkiyet haklarına yapılan bu kasti hasar olayının detaylarını yakından takip ediyor