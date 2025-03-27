Tatar da Hristo da Cenevre zirvesinden memnun!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Cenevre Zirvesi’ni “gereksiz” olarak nitelendirmesine yanıt vererek, "Bu bizim başarımız" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Cenevre Zirvesi’ni “gereksiz” olarak nitelendirmesine yanıt verdi. Tatar, zirvenin kendi talebiyle gerçekleştiğini, KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından gündeme getirildiğini ve Türkiye’nin güçlü desteğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

“İşbirliği İçin Kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Tatar, çözümsüzlük ortamında her iki halkın refahını ve yaşamını kolaylaştırmak için adım atmaya kararlı olduklarını vurguladı. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun da Cenevre’de kendisine yardımcı olduğunu belirterek, zirvede atanan temsilcinin geçmişe değil, geleceğe yönelik işbirliği konularında görevlendirildiğini ifade etti.

Tatar, Ertuğruloğlu’nun “Cenevre gereksizdi, benzer konular ara bölgede de konuşulabilirdi” şeklindeki açıklamasına Haber Kıbrıs aracılığıyla yanıt verdi.

Tatar: “Bu Toplantıyı Ben İstedim”

Haber Kıbrıs’a konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, zirvenin önemini şu sözlerle anlattı:

“Bu toplantıyı ben istedim. Kaçan, görüşmeyen olmak istemiyorum. 12 teknik komiteyi aktif tutan da benim. Ekibimle birlikte görüşen lider olarak çalışıyorum. Keşke kapı açabilsek, enerji konusunda adım atabilsek. Anlaşma olana kadar en iyi işbirliğini sağlamak zorundayım.

Anavatan Türkiye ve Yunanistan’ın da orada olmasını ben istedim. Ortada ortak zemin olmadığını ben de biliyorum. Görüşmek, konuşmak, işbirliği yapmaktan daha güzel bir şey olamaz.”

“Dünya Basınına Konuşma Fırsatı Bulduk”

Tatar, zirvenin KKTC’nin statüsünü artıran önemli bir adım olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sürece verdikleri destek için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun zirvede ciddi katkılar sunduğunu da ifade eden Tatar, kişisel temsilcinin görevinin özlü müzakereler değil, işbirliği sürecine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

“Geriye Değil, İleriye Bakıyorum”

Tatar, sürecin Temmuz ayına kadar yönetileceğini ve Türkiye ile Yunanistan’dan da bu sürece katkı yapmalarını beklediğini ifade etti. Özel temsilcisine işbirliği alanlarında çalışması için görev verdiğini belirten Cumhurbaşkanı, şu sözlerle kararlılığını yineledi:

“Ben her konuda işbirliği istedim. Rum tarafı bizim pratik önerilerimizi reddetti ama pes etmedim. Her kapıyı zorlayacağım. Bu konuda özel temsilcime de yeni öneriler ve yeni işbirliği yolları araması yönünde çalışmalarını yoğunlaştırması yönünde talimat verdim. Madenler konusunda örneğin, ortak çalışmalar yapabiliriz. Yeni kapılar açabiliriz. Temiz bir Kıbrıs için çalışabiliriz. Enerji açığını ortak çalışmalarla ortadan kaldırabiliriz. Ne dedik? Geleceğe bakıyoruz. Anlaşmazlıkların, BM’nin tavrının ben de farkındayım. Biz yeni politikamızı Türkiye ile birlikte belirledik. Sayın Hakan Fidan ve ekibi bizlere güçlü bir destek verdiler. Çok ciddi emekleri, etkili ve samimi önerileri de var. Bunları göz ardı edemeyiz.”