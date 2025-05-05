Tatar: Mülklere ilişkin davalar konusunda rahatsızlığımız New York’a bildirilmeli

Cumhurbaşkanı Tatar, mülklere ilişkin Güney Kıbrıs’ın tansiyonu artırdığını ifade ederek, Stewart’tan bu konuyu ve Kıbrıs Türk halkının duyduğu rahatsızlığı New York’a acil olarak bildirmesini talep ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından ara bölgede basına bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İki Taraflı Gençlik Teknik Komitesi’nin ilk toplantısına katılmalarına işaret ederek, “Gençler, bu adanın geleceğidir” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar, gençlerin önümüzdeki günlerde kendisine ilk toplantılarına yönelik bilgi vereceklerini de kaydetti.

Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ortak zemin olmadığını ancak iki devletin iş birliği yapabileceğini söyledi.

“Güney Kıbrıs tansiyonu artırıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, mülklere ilişkin Güney Kıbrıs’ın tansiyonu artırdığını ifade ederek, Stewart’tan bu konuyu ve Kıbrıs Türk halkının duyduğu rahatsızlığı New York’a acil olarak bildirmesini talep ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçiş kapıları konusunda ise Rum Lider Hristodulidis’in “koridor” önerisinde ısrarcı olduğunu dile getirdi.

“Diyalog ve temaslar devam edecek”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilci olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın ilerleyen günlerde adaya geleceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, diyalog ve temasların devam edeceğini vurguladı.