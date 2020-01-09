Tatar ve Özersay'ın randevusu Erdoğan ile... Davet Erdoğan'dan ...

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yarın İstanbul’da T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Ankara yerine İstanbul’a giderek resmi temaslar gerçekleştireceği öğrenildi.
Gerçekleştirilecek temasların yerinin Ankara değil de İstanbul olmasının nedeninin ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da bulunması olduğu öğrenildi.
Tatar ve Özersay yarın TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul’a giderek resmi temaslarda bulunacak.
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