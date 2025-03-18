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Tatar: Yapıcı bir tutum içindeyiz ve buna devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gayriresmi 5+1 Cenevre zirvesi çerçevesinde, bugün BM Genel Sekreteri Guterres ile yapacağı görüşme öncesinde Intercontinental Otel’e gelişinde açıklamalarda bulundu.
Tatar: Yapıcı bir tutum içindeyiz ve buna devam edeceğiz

Yapıcı bir tutum içinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Tatar, Guterres'e bu yoğun dünya gündeminde Kıbrıs'a zaman ayırdığı için teşekkür etti.

"Burada kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz" diyen Tatar, her alanda, elektrikten suya, yeni kapılar açılmasına kadar birçok alanda iş birliği fırsatı olduğunu ve bu yönde ilerleme sağlanması için çaba harcamaya devam edeceklerini vurguladı. Tatar, iki devletin iş birliğine yönelik yapıcı ve pozitif tavır içinde olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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