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Tatar:"Bazıları 'zirveden bir şey çıkmayacak' diyor, zaten bir şey çıkacak diye gelmedik"

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Tatar:"Bazıları 'zirveden bir şey çıkmayacak' diyor, zaten bir şey çıkacak diye gelmedik"
Tatar:"Bazıları 'zirveden bir şey çıkmayacak' diyor, zaten bir şey çıkacak diye gelmedik"

Tatar:"Bazıları 'zirveden bir şey çıkmayacak' diyor, zaten bir şey çıkacak diye gelmedik"
Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, 2'li görüşmelerin yapılacağı hotele girişinde açıklamalarda bulundu, "Bazıları 'zirveden bir şey çıkmayacak' diyor, e zaten bir şey çıkacak diye gelmedik" şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, 2'li görüşmelerin yapılacağı hotele girişinde açıklamalarda bulundu, "Bazıları 'zirveden bir şey çıkmayacak' diyor, e zaten bir şey çıkacak diye gelmedik" şeklinde konuştu. Tatar, bu sürecin diyalog, iletişim ve Kıbrıs Türk halkının haklarını dile getirmek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.
Kıbrıs meselesine dair yapıcı ve pozitif bir tutum içinde olduklarını belirten Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in zirveye zaman ayırmasını değerli bulduklarını söyledi. "Bize bu fırsatı veren Sayın Guterres'e çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın bu yoğunluğu içinde Kıbrıs'a zaman ayırması ve bize fırsat vermesi bizim için çok kıymetlidir." dedi.

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