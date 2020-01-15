Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi YDP ve DP'ye ziyaret

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar, beraberindeki heyet ile sırasıyla YDP ve DP heyetleriyle görüşecek.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 18 Ocak Cumartesi günü Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için parti adayını saptamak üzere toplantıya çağrılırken Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bir parti heyeti partiler ve sivil toplum örgütleri ile temaslara başlıyor.

İLK GÖRÜŞME YDP İLE

Genel Başkan ve Başbakan Tatar, bugün ilk olarak saat 14.00’te Yeni Doğuş Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Erhan Arıklı ve heyeti ile son siyasi gelişmelerin ele alındığı bir görüşme yapacak.

Başbakan Tatar, saat 15.00’te de Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Merkezi binasında Genel Başkan Fikri Ataoğlu başkanlığındaki parti heyeti ile aynı çerçevede bir araya gelecek.

Ersin Tatar ve UBP heyeti saat 16.00’da ise TMT Mücahitler Derneği’nde Vedat Çelik başkanlığındaki Milli Varoluş Konseyi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Başbakan Ersin Tatar ve UBP heyeti ziyaretlerini önümüzdeki günlerde devam ettirecek.