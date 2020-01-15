  • BIST 121.637
  • Altın 294,221
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5564
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi YDP ve DP'ye ziyaret

» »
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar, beraberindeki heyet ile sırasıyla YDP ve DP heyetleriyle görüşecek.
Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi YDP ve DP'ye ziyaret

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 18 Ocak Cumartesi günü Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için parti adayını saptamak üzere toplantıya çağrılırken Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bir parti heyeti partiler ve sivil toplum örgütleri ile temaslara başlıyor.

İLK GÖRÜŞME YDP İLE

Genel Başkan ve Başbakan Tatar, bugün ilk olarak saat 14.00’te Yeni Doğuş Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Erhan Arıklı ve heyeti ile son siyasi gelişmelerin ele alındığı bir görüşme yapacak.

Başbakan Tatar, saat 15.00’te de Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Merkezi binasında Genel Başkan Fikri Ataoğlu başkanlığındaki parti heyeti ile aynı çerçevede bir araya gelecek.

Ersin Tatar ve UBP heyeti saat 16.00’da ise TMT Mücahitler Derneği’nde Vedat Çelik başkanlığındaki Milli Varoluş Konseyi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Başbakan Ersin Tatar ve UBP heyeti ziyaretlerini önümüzdeki günlerde devam ettirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi YDP ve DP'ye ziyaret15 Ocak 2020 Çarşamba 10:34
  • ‘Asrın Projesi’nde sabotaj şüphesi iddiası: “Hasar, sabotaj veya trol avcılığından kaynaklı”15 Ocak 2020 Çarşamba 10:31
  • Döviz güne nasıl başladı? 15 Ocak 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)15 Ocak 2020 Çarşamba 10:30
  • Arıklı: “Özersay, Türkiye’deki görüşmeden eli boş döndü”15 Ocak 2020 Çarşamba 10:30
  • Sendikal Platform asgari ücret için eylem yapacak15 Ocak 2020 Çarşamba 10:18
  • Dikkat! Sis var!14 Ocak 2020 Salı 22:18
  • Yeşilırmak açıklarında 34 mülteci yakalandı!14 Ocak 2020 Salı 20:25
  • Lefkoşa-Girne anayoluna korkuluk gelecek14 Ocak 2020 Salı 20:10
  • Emirname 6 ay süreyle yürürlükte14 Ocak 2020 Salı 19:58
  • Eylem Yarın 18:00'da Lefkoşa Terminal'de14 Ocak 2020 Salı 19:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti