Tatar:Kıbrıs’ta Artık Egemen Eşi̇tli̇ğe Dayalı İ̇ki̇ Devletli̇ Bi̇r Çözüm Gerek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençlerle çevrim içi bağlantıda bir araya gelerek Gençlik Meclisi Siyaset Okulu’nun dönem sonu dersine katıldı ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençlerle çevrim içi bağlantıda bir araya gelerek Gençlik Meclisi Siyaset Okulu’nun dönem sonu dersine katıldı ve soruları yanıtladı.

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine ziyaret ederek temaslarda bulunan bir kişi olduğunu lakin yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle Türkiye’deki yetkililerle çevrim içi bağlantılar üzerinden temaslarına devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası Üsküdar’ı ziyaret etme arzusunu dile getirdi.

“KIBRIS; GİRİT VE RODOS GİBİ OLMAMIŞTIR”

İstanbul’da yaşadığı yıllarda, Ortaköy’de oturduğu dairesinden her gün Üsküdar’ı izlediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de çalıştığı yıllarda yaşadığı deneyimlere ve biriktirdiği dostluklara vurgu yaparak İstanbul’un yaşamında yer ettiği önemin altını çizdi.

Dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu yad ederek 1960 Antlaşması’yla Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin garantörlüğüne kavuştuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı sayesinde Kıbrıs’ın Yunan adası olmasının önüne geçildiğini vurgulayarak “Kıbrıs son kaleydi. Bu sayede Kıbrıs; Girit ve Rodos gibi olmamıştır. Bu sayede hayalleri olan Büyük Yunanistan’ın yaratılmasına geçit vermedik” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı Mutlu Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir operasyon ve siyasetin ürünü olduğunun altını çizdi.

“TÜRKİYE VE KKTC ARASINDAKİ İLİŞKİLER HER ALANDA GÜÇLENDİ”

Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili haklarına, mavi vatan ve hava sahasındaki egemenlik haklarına sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın Türkiye’yle gönül ve kader birliği içerisinde kopmaz bir birlikteliğe sahip olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinin ardından Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendiğinin altını çizdi.

“KIBRIS’TA ARTIK EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM GEREK”

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliği ve bekasının Türkiye’yle iyi ilişkiler kurulmasından geçtiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunularak dünyaya anlatılmasının KKTC-TC ilişkilerini bir başka boyuta taşıdığını ifade etti.

“GENÇLERLE BİRLİKTE DAVAMIZ DAHA DA GÜÇLENİR”

Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen haklara sahip olduğunu ve kendi kendini yönetme hakkından asla vazgeçmeyeceğine dikkat çekerek “Gençlerle birlikte davamız daha da güçlenir. Gençlerimize milli bilinci aşılamak ve yaşananları anlatmak fevkalade önemlidir” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu bağlamda, Üsküdar Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençlerle çevrimiçi bağlantıda bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulunmaktan duyduğu mutluluğun altını çizdi.

“DOĞU AKDENİZ’DEKİ HAKKIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

KKTC’nin sahil şeritleri hasebiyle Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarından vazgeçemeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşımında Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hakimiyetinin Türkiye ve Libya arasında yapılan antlaşma ile daha da güçlendiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, hava sahasındaki egemenlik haklarının ülkenin güvenliği ve bölgedeki Türk-Yunan dengesi için önemli olduğunu kaydetti.

“RADİKAL AKIMLAR AĞIRLIK KAZANDI… BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ”

Rum tarafındaki radikal akımların da ağırlık kazandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafındaki milliyetçi eğitim sistemi nedeniyle, özellikle gençler tarafından bu radikal akımlara daha fazla destek verildiğine işaret etti.

Güney’deki seçimlerin sonucunda Yunan hayranlığı ve EOKA zihniyetinin yeniden canlandığının gözlemlendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu değerlendirmeler ışığında egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün ne kadar gerçekçi olduğunun bir kere daha ortaya çıktığının altını çizerek Kıbrıs Rum tarafının amacının Kıbrıslı Türkleri boyundurukları altına almak olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Biz bu oyuna gelmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZ BUNDAN SONRA DAHA AÇIK OLACAKTIR”

Türkiye dışında birçok Türki ve Müslüman ülkelerle geliştirilen kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Önümüz bundan sonra daha açık olacaktır. Yeter ki haklarımıza, devletimize ve geleceğimize sahip çıkalım” diye konuştu. Direkt uçuşun önem ve gerekliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin birçok alandaki gelişiminin, direkt uçuşların da başlamasıyla bir cazibe unsuru olacağına işaret etti.