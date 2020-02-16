  • BIST 120.151
  • Altın 308,333
  • Dolar 6,0428
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

TC Sağlık Bakanı Koca’dan Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane vaadi

» »
TC Sağlık Bakanı Koca’dan Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane vaadi
TC Sağlık Bakanı Koca’dan Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane vaadi

T.C Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu sıralarda Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretinde bulundu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar beraber basın toplantısı düzenledi.

T.C Sağlık Bakanı Fahrettin koca yaptığı açıklamada ““KKTC için hastane ihtiyacı konusunda yoğun temaslarım oldu. Bu kapsamda KKTC’yi kendimizden ayrı görmüyoruz. Hem hastaneyi hem de hizmetleri yerinde gördük. 4 yıl önce faaliyete gecen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesindeyiz. Daha TC. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 400 yataklı hastane konuşuldu ancak şimdi 500 yataklı yeni hastane sözünü vermeye geldik. Hastanenin nereye yapılacağını biliyoruz. 270 dönüm arazi. Yapacağımız hastane bulunduğu bölgede KKTC’de özellikle hastanın bir başka yere sevk edildiği teknik altyapısıyla her şeyiyle tam teşekküllü bir yapıda olacak. En üst noktada olacak bir sağlık üstü olacak. Modüler olacak.” dedi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt-doğancı arasındaki çift şeritli yol trafiğe kapalı16 Şubat 2020 Pazar 16:56
  • Elektrik Kablosu Çalan İki Genç Tutuklandı16 Şubat 2020 Pazar 16:51
  • Tuzluca-Kurtuluş bölgesinde 3 defineci yakalandı16 Şubat 2020 Pazar 16:48
  • "Karpaz Emirnamesi artık imar planıyla son bulmalı”16 Şubat 2020 Pazar 16:24
  • 23 yaşındaki genç 4 gündür kayıp16 Şubat 2020 Pazar 15:48
  • Elektrik kablosu çalan iki genç tutuklandı16 Şubat 2020 Pazar 15:44
  • Karpaz'da eski eser arayan 4 kişi tutuklandı16 Şubat 2020 Pazar 15:39
  • Siber, Maraş toplantısına CTP Genel Sekreterinin katılacağı söylendi16 Şubat 2020 Pazar 15:37
  • Tatil bitti, okullar yarın açılıyor16 Şubat 2020 Pazar 15:28
  • "500 yataklı yeni hastane müjdesi veriyoruz"15 Şubat 2020 Cumartesi 19:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti