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TDP Lefke'de seçim coşkusu: "Adil bir düzen kuracağız!"

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TDP Lefke'de seçim coşkusu: "Adil bir düzen kuracağız!"
TDP Lefke İlçesi dayanışma etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Genel Başkan Özyiğit gecede yaptığı konuşmada ülkedeki düzenin artık duvara tosladığına dikkat çekti

"Ülkede Adil Bir Düzen Yaratacağız"

 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkedeki adalet ve eşitlikten uzak, kayırmacılığa dayalı rant düzeninin artık değişmesi gerektiğini belirterek, temiz, şeffaf, hesap verebilir, adil bir düzenin en temel ihtiyaç haline geldiğini vurguladı. Bu düzeni kuranlar ve geliştirenler ile 'düzeni değiştireceğiz' diyerek göreve gelerek düzene ayak uyduran siyasi yapıların bu düzeni değiştiremeyeceğinin çok net olarak anlaşıldığını belirten Özyiğit, "Kirli siyaset ve çürümüşlük ancak temiz siyasetle yok olur. Bunun adresi de TDP'dir" dedi. 

TDP Lefke İlçesi dayanışma gecesi çok yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Geceye Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri Zeki Çeler, Hüseyin Angolemli, İlçe Başkanları ile birlikte bölgeden üye ve sempatizanlar katıldı. Gecede Genel Sekreter Asım İdris ve Genel Başkan Cemal Özyiğit birer konuşma gerçekleştirdi.

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 TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede sağlıktan eğitime, trafikten turizme ve ekonomiye kadar ciddi yapısal sorunlar olduğunu, toplumun çoğunluğunun günden güne fakirleştiğini belirterek, bu sorunlara karşı çözüm üretmesi gereken hükümetin ise tek yaptığının, eşe dosta arsa dağıtmak, sınavsız-münhalsiz istihdam ve partizanca atama yapmak olduğunu kaydetti.

tdp-lefke-dayanisma-gecesi--(1).jpgÜlkede temiz, dürüst, hesap verebilir adil bir düzenin en temel ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Özyiğit, çürümüş ve çarpık yapıyı kökten değiştirme zamanının çoktan geldiğini vurguladı. Özyiğit, "Bu seçimleri tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Ülkedeki yağmayı ve çürümüşlüğü bitireceğiz. Ülkede yapanın yanına kar kalmayacağı, hesap sormanın içselleştirilerek, kanıksandığı bir düzen kurmakta kararlıyız" dedi.

İdris: "Seçime her zaman hazırız"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de konuşmasında, toplumun ülkedeki mevcut düzeni değiştirmekte kararlı olduğunu belirterek, ilkeli duruşu, ne pahasına olursa olsun temizlik ve şeffaflıktan ödün vermeyen yönetim anlayışı ve toplum yararına ürettiği projelerle, TDP'nin bu değişimde mutlaka öncü rol oynayacağını vurguladı. İdris, TDP olarak seçime her zaman için hazır olduklarını vurguladı. Son dönemde yapılan tüm anketlerin TDP'nin oyunu düzenli olarak artırdığını gösterdiğini belirten İdris, "TDP'nin %10 oranını aşmasını önemli bulmakla birlikte, yeterli bulmuyoruz. Daha fazla çalışarak, üreterek, toplumumuzla birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Küçük bir zümrenin değil, toplumun büyük çoğunluğunun söz sahibi olduğu, iradesinin yok sayılmadığı bir düzeni birlikte kuracağız. Toplumun gücü karşısında kimse duramayacak" dedi.

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