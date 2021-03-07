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TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" mesajı yayınladı

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TDP TOCEK 8 Mart nedeniyle bu yıl ayrıca ‘Pandemide Kadın Olmak’ konulu bir de seminer düzenleyecek. Online olarak gerçekleşecek olan ve moderatörlüğünü TDP TOCEK Başkanı Nalan Ersümer’in yapacağı seminerin konuşmacası Av. Mine Atlı olacak.
TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" mesajı yayınladı

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), sınıfsal farklardan en çok etkilenen, haksızlığa uğrayan, ötekileştirilen kadınlara, sınıfsız ve sınırsız bir dünya ile eşit yaşam alanları yaratma mücadelesinin süreceğini vurguladı.

TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda, Kadınların hayatın her alanında ve karar mekanizmalarında aktif görev almalarının önemine dikkat çekildi, kadın-erkek eşitliğinin barış kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Siyasal mücadelesini tüm bireyler özgürleşene dek hak ve özgürlükler üzerine temelleştiren TDP TOCEK’in bugüne kadar olduğu gibi her türlü ayırımcılığa karşı çıkacağı, kadının siyasal yaşamdaki eşit temsiliyeti için gerekli tüm koşulların yaratılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Kadın Sığınma Evi ve Destek Merkezleri'nin açılmasının Devletin sorumluluğunda olmasına rağmen, bugüne kadar maalesef bunun yerine getirilmediği belirtilen açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde açılan Sığınma Evinin yol gösterici olması gerektiğine vurgu yapıldı. Sığınma Evi sonrası kadınların hayatlarını idame ettirmelerine yardımcı olacak organizasyon ile çalışmaların devlet tarafından yapılarak yaşama geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.   

          Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: "Ülkemizde ve dünyada tüm emekçi kadınların ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü’  ve bu uğurda mücadele eden herkesi kutlarız. Eşitlik, özgürlük ve barış için, söz değil icraat istediğimizi ve Kadınların, Eşitliğin sadece 8 Mart’ta hatırlanarak anılmaması gerektiğini belirtir, var olan hakların da tam anlamıyla uygulanana kadar verilen mücadelenin devam edeceğini bildiririz.”

 

“Pandemi’de Kadın Olmak”

TDP TOCEK 8 Mart nedeniyle bu yıl ayrıca ‘Pandemide Kadın Olmak’ konulu bir de seminer düzenleyecek. Yarın (8 Mart Pazartesi) saat 20.00’da online olarak gerçekleşecek olan ve moderatörlüğünü TDP TOCEK Başkanı Nalan Ersümer’in yapacağı seminerin konuşmacası Av. Mine Atlı olacak.

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