TDP’den Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, okul çağındaki bir çok çocuğun okul saatlerinde derste olmak yerine sokaklarda olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nı, yerel yönetimlerle işbirliği içinde konuyla ilgili adım atmaya çağırdı.

Atlı yazılı açıklamasında, her gün ofisinin bulunduğu Surlariçi’ne ya da ofisinden mahkemeye giderken, okul çağında olan ve o saatlerde okulda olması gereken bir çok çocuğun sokaklarda olduğunu gördüğünü belirtti.

“İçinde bulunduğumuz dönemde ülkeye ciddi bir nüfus aktarımı” olduğuna dikkat çeken Atlı, hali hazırda ülkede bulunan ve okul çağında olan bu çocukların, neden okul saatinde sokaklarda olduğunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından araştırılması gerektiğini kaydetti.

-“Bizim ülkemizde yaşıyorlar ancak eğitim almadan büyüyorlar”

Bakanlığın, tüm devlet mekanizmaları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde okullarla iletişime geçerek, okula devamlılıkta problemli olan çocukları tespit etmesi gerektiğine işaret eden Atlı, bu çocukların ülkede olduğunu ancak eğitim almadan büyüdüklerini ve bunun da ilerleyen yıllarda ciddi sosyal sorunlara sebep olabileceğini vurguladı.

Atlı, “Sosyal Hizmetler’in bu konuda yeterli kaynağı, bütçesi ve personeli yoksa, Eğitim Bakanlığı yerel yönetimlerden yardım talep etmelidir. Çocukların devamlılığı konusunda okullardan bilgi alındıktan sonra belediyelerle iş birliği içinde ev ziyaretleri yapılmalı, ailelerle de konuşulmalıdır. Çocukların okula gönderilmediği taktirde uygulanacak olan yasal prosedür de net şekilde belirlenmeli ve ailelere de iletilmelidir” görüşünü dile getirdi.