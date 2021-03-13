Televizyon kanallarının yayınları kesilmedi, yayınlar devam ediyor..

DETAY KIBRIS

KKTC’deki özel televizyon kanallarının yayınlarının Türk-Sat uydusuna borcu nedeniyle dün gece saat 00.00 itibariyle durdurulacağı yönündeki BRT müdürü tarafından özel TV kanallarına yapılan yayın duracak bildirimi sonrasında yayınlar kesilmedi.

Özel TV kanalları bugün de yayınlarına devam ediyor.

Türk-Sat uydusuna olan borcun nasıl ödendiği veya ötelendiği ise bilinmiyor.

İlerleyen saatlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın konu ile ilgili geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

Süreç nasıl işledi?

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladıktan sonra bu gece KKTC yayın yapan tüm özel kanalların kapatılması ile ilgili soruya cevap verdi.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Saner;2018'den gelen borçların ödenmemesi nedeniyle bu durumun söz konusu olduğunu ,kanalların kapatılmanası için çabalarının devam ettiğini söyledi.Saner kanalların bu geceyarısı kapanmaması için de görüşmeler yapıldığını da belirtti.

Saner bu meselede sorumluğun devlet ile özel kanalların arasında olduğunu söyledi.

NE OLDU?

TÜRK-SAT 12 Mart tarihinde BRT’ye gönderdiği yazı ile borçların ödenmesini talep etmişti. BRTK'da özel kanallara bir uyarı yazısı ile borçların ödenmemesi durumunda bu gece yarısı yayınların durdurulacağının uyarısını yaptı.

Başbakan Saner, özel kanalların 2018’den gelen borçları nedeni ile kapatılmasının söz konusu olduğunu belirtti. Saner, kanalların kapatılmanası için çabalarının devam ettiğini söyleyerek burada sorumluğun devletle özel kanalların arasında olduğunu ifade etti.

İlgili Haber: Özel TV kanalları bu gece kapanabilir

Gazeteciler Birliği:’’Özel TV’lerin ekranlarının kararması basın özgürlüğüne darbe’’ https://t.co/9imWuzkivy pic.twitter.com/UKYavUZOXf — Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 13, 2021