Tepebaşı Kalkanlı Bölgesindeki Yangında Zarar Gören Ormanlık Alanın Rehabilitasyonu İçin Yarından İtibaren Kesim İzni Verilecek

Orman Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada söz konusu yangın sonucu bir çok ağacın yandığı ve ülke orman zenginliğibiin önemli bir kısmının yok olduğu belirtilerek,

“Bölgenin rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması adına temizlik ve sosyal sorumluluk temelinde ağaçların halk tarafından kesimine Orman Dairesi

Müdürlüğü'nün kontrolünde olacak şekilde 01 Ekim tarihinden itibaren izin

verilecektir.” denildi.

Açıklamada, kesim yapmak isteyenlerin kimlik, GSM hattı numaraları, ikamet yeri ile birlikte kesim saatini ve gününü Güzelyurt Orman Dairesi Bölge Şefliği'ne bildirmeleri ve randevu almaları gerektiği kaydedildi.

Orman Dairesi'nden alınan onay sonrası kesim yapılacak yere ve zamana bağlı

Kalınmasının şart olduğu vurgulanan açıklamada, aksi durumda Orman Dairesi'ne kesim izni için tekrar başvuru yapılıp randevu alınması gerektiği ifade edildi.