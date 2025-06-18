  • BIST 9196.92
  • Altın 4293.281
  • Dolar 39.5379
  • Euro 45.4745
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Teslim etmek yerine çaldı...

» »
Gönyeli’de meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan M.B mahkemeye çıkarıldı.
Teslim etmek yerine çaldı...

Polis memuru Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının 16 Haziran 2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli’de N.R.’nin düşürdüğü cüzdan içerisinden 50 Euro ve 4330 TL nakit parayı bularak sirkat ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün Gönyeli Karakoluna gelen N.R.’nin cüzdanını en son Kiler 2 markette kullandığını belirttiğini, Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi olay yerinde yaptığı kamera incelemelerinde ve çevre şahadetlerinde cüzdanı Kiler 2 marketin önünde bularak sirkat eden kişinin araç plakasının tespit edilmesi üzerine yapılan kontroller neticesinde zanlının tespit edildiğini söyledi.

Polis, 17 Haziran 2025 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği Gönyeli’de tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının kalmakta olduğu ikametgahına Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ışığında bir arama gerçekleştirildiğini, ancak 50 Euro ve 4330 TL paranın bulunamadığını açıkladı.

Polis, zanlıya dava tebliği yapıldığını ancak kabul etmediğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cratos plajı kirli çıktı!18 Haziran 2025 Çarşamba 10:26
  • Süleyman Gelener'den açıklama18 Haziran 2025 Çarşamba 10:23
  • Güzelyurt Trafik Şubesi’nden operasyon: 3 araçta uyuşturucu!18 Haziran 2025 Çarşamba 08:49
  • Tatar, Abdullah Gül’ü kabul etti18 Haziran 2025 Çarşamba 08:34
  • YKS bu hafta sonu yapılacak18 Haziran 2025 Çarşamba 08:31
  • Harmancı'dan uyarı: Sahada eşgüdüm yok, sığınaklar hakkında veri elimizde yok17 Haziran 2025 Salı 16:22
  • Atlılar Köyü'nde Arazide Yangın: 60 Dönüm Alan Zarar Gördü17 Haziran 2025 Salı 16:08
  • Karaoğlanoğlu’nda Hayatını Kaybeden 70 Yaşındaki Kişinin Ölüm Nedeni Belli Oldu17 Haziran 2025 Salı 15:58
  • Erhürman: Milletvekillerinin soru sorması engellendi17 Haziran 2025 Salı 15:44
  • Gazimağusa’da Zincirleme Kaza: Alkollü Sürücü 3 Araca Çarptı17 Haziran 2025 Salı 15:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti