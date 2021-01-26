  • BIST 1.546
  • Altın 438,348
  • Dolar 7,3448
  • Euro 8,9210
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFLAŞ:32 pozitif vaka 2 kişi yoğun bakıma alındı

Teşvik belgesi alan yatırımlar açıklandı

» »
Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mustafa Serçelik 2020 yılında 47/2000 sayılı Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımları açıkladı.
Teşvik belgesi alan yatırımlar açıklandı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mustafa Serçelik 2020 yılında 47/2000 sayılı Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi alan yatırımları açıkladı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2020 yılındaDevlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından sağlık,sanayi ve turizm alanlarında 13yatırım projesineTeşvik Belgesi verilmiştir. Bu yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomisine üretim, katma değer ve istihdam katkısı sağlanacaktır.

Bu 13 projenin 2 adeti sağlık, 5adeti sanayi ve6adeti deturizm sektörüne yönelik yatırımlarolmuştur.

2020 yılında verilen 13Teşvik Belgesi sonucunda tamamlanacak yatırımlarla yaklaşık %4’ü sağlık, %8’i sanayi ve %%88’i turizm olmak üzere 1,139,747,735.-TL tutarında bir sabit sermaye yatırımı hayata geçmiş olacaktır.

Bu 13 yatırımın 8adeti Lefkoşa’da, 1 adetiGazimağusa’da,4adeti Girne’de gerçekleşecektir.Bu  yatırımların hayata geçmesiyle 1,053 yeni istihdamın sağlanması öngörülmektedir.6 turizm projesiyle sektöre 1,572 yeni yatak ilave edilmesi planlanmaktadır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’dan Açıklama26 Ocak 2021 Salı 15:08
  • İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Elindeki Veriler Işığında Vatandaşı Aşı Programına Dâhil Ediyor26 Ocak 2021 Salı 15:05
  • Erhürman:''Kaş yapacağım derken göz çıkarmakta üstünüze yok!''26 Ocak 2021 Salı 15:03
  • Uyuşturucu zanlıları mahkemede!26 Ocak 2021 Salı 14:59
  • 2.5 Kilo uyuşturucuyla Kuzey Kıbrıs'a geçerken yakalandı!26 Ocak 2021 Salı 14:55
  • Hayvan hırsızlığı zanlıları mahkemede26 Ocak 2021 Salı 14:50
  • Muhtarlardan Hükümete Salgınla Mücadelede Birlikte Çalışma Çağrısı26 Ocak 2021 Salı 14:48
  • Pilli:Girne ve Lefkoşa'da yaşayıp başka yerde çalışanlar işe gidemeyecek26 Ocak 2021 Salı 14:47
  • Havalı Ve Ateşli Av Silahları Satışı Ertelendi26 Ocak 2021 Salı 14:45
  • Gerçekleşen Depremlerle ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Tarafından rapor hazırlandı26 Ocak 2021 Salı 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti