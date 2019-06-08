Theresa May, Muhafazakar Parti’nin liderliğinden resmi olarak istifa etti

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakar Parti’nin liderliğinden resmi olarak istifa ettiği duyuruldu

Muhafazakar Parti’de yeni lider seçimi devam ederken May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakar Partinin liderliğinden resmi olarak istifa ettiği bildirildi.

İktidardaki Muhafazakar Partide liderlik yarışını düzenleyen “1922 Komitesi”nden yapılan yazılı açıklamada, May’in istifa mektubunu komiteye ilettiği kaydedildi.

Liderlik yarışı için adaylık başvurularını da kabul etmeye başlayan komiteden, adayların başvurularını 10 Haziran Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar yapmaları gerektiği belirtildi.

Şimdiye kadar liderlik için adaylıklarını kamuoyu önünde açıklayan isimlerin sayısı 11 oldu. Halihazırda May’in kabinesinde görev yapan 5 bakan ile kabinede daha önce görev yapmış 5 bakan da adaylar arasında yer alıyor.

Liderlik için yarışan kabinedeki isimler İçişleri Bakanı Sajid Javid, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Çevre ve Tarım Bakanı Michael Gove, Sağlık Bakanı Matt Hancock ile Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart…

Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson, Brexit eski Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarası eski Lideri Andrea Leadsom, Çalışma eski Bakanı Esther McVey ile i Üniversite ve Bilim eski Bakanı Sam Gyimah ise May kabinesinden Brexit politikası nedeniyle istifa eden isimler olarak liderlik için yarışıyor.