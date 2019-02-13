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Tıbbi müdahaleyi kabul etmeyen Güven taburcu edildi

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98 gündür açlık grevinde bulunan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, tıbbi müdahaleyi reddetmesinin ardından taburcu edilerek evine götürüldü.
Tıbbi müdahaleyi kabul etmeyen Güven taburcu edildi

98 gündür açlık grevinde bulunan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, tıbbi müdahaleyi reddetmesinin ardından taburcu edilerek evine götürüldü. Güven "Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmadan açlık grevi eylemimi sonlandırmayacağım" dedi.

Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ailesi ile görüşmesi için 98 gündür açlık grevinde bulunan Güven, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Göğsündeki ağrıdan dolayı fenalaşan Güven, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Urfa yolu üzerindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Güven, kaldırıldığı özel hastanede tıbbi müdahaleyi kabul etmedi. Yoğun bakıma alınan Güven yaklaşık 3 saatlik gözlemin ardından ambulansla geri götürüldü.

'ÖCALAN ÜZERİNDEKİ TECRİT KALKMADAN EYLEMİMİ SONLANDIRMAYACAĞIM'

Hastane önünde toplanan HDP'li milletvekiller burada Güven'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Güven'in evinde rahatsızlanarak bilincini kaybettiğini belirterek, hastaneye kaldırıldığı söyledi.

Arslan, Güven'in sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi: "Leyla Güven, kaldırıldığı hastanede ‘Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmadan açlık grevi eylemimi sonlandırmayacağım' diyerek tıbbi müdahaleyi kabul etmedi. Hastanede kalmak istemediğini ve ısrarla evine giderek eylemine devam etmek istediğini söyledi. Biz de bir an önce sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasını istiyoruz. Yarın açlık grevindeki arkadaşlarımızdan kötü bir haber gelirse kimse bu sorumluluğun altından kalkamaz. Güven'in talebi, ayrıcalıklı bir talep değildir. Herkese yasalar nasıl uygulanıyorsa sayın Öcalan'a da yasaların uygulanması ve tecridin kaldırılmasını istiyor."

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