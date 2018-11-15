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Ticaret Odası Ankara’da temaslarda bulunuyor

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti Ankara’da temaslarda bulunuyor.
Ticaret Odası Ankara’da temaslarda bulunuyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Odadan verilen bilgiye göre, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ticaret Odası Forumu toplantısı nedeniyle Ankara’da bulunan Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, bugün Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Açıklamaya göre yemekte konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın ekonomik ve ticari potansiyeli hakkında bilgi verdi. Baran, KTTO’nun 60’ıncı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıl dönümlerini de kutladı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise konuşmasında, Türkiye-KKTC ilişkileri hakkında bilgi vererek bu ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

ATO’daki yemek sonrasında KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü için pasta kesilirken karşılıklı plaketler de takdim edildi.

KTTO heyeti, Anıtkabir’i ziyaret ederek, Büyük Önder Atatürk ve şehitler huzurunda saygı duruşunda bulundu. Heyet, bu akşam KKTC Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek 35’inci Kuruluş Yıl Dönümü resepsiyonuna da katılacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında oluşturulan Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu’nun ilk toplantısı ise yarın TOBB’da gerçekleştirilecek. Forum toplantısının açılış oturumuna Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin de katılarak konuşma yapması bekleniyor.

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