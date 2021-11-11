TikTok genç kızın hayatını kurtardı

Salı sabahı Kuzey Carolina’da ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilen genç kız iki gün sonra Kentucky’de bir arabanın içinde görüldü.

Aile içi istismar mağdurlarının sözlü olmayan bir ipucu kullanarak yardım aramasının bir yolu olan el işareti genç kızın hayatını kurtardı.

16 yaşındaki genç kız, aile içi şiddet mağdurlarının yardım istemesine yardımcı olmak için tasarlanan bu hareketi, yoldan geçen bir sürücüyü uyarmak için kullandı. Daha sonra yetkililer 61 yaşındaki bir adamı tutukladıklarını açıkladılar.

Laurel County Şerif Ofisi yaptığı açıklamada araçtaki bir kadın yolcunun sosyal medya platformu TikTok’ta evde şiddeti temsil ettiği bilinen el hareketleri yaptığını yardıma ihtiyacım var anlamındaki aile içi şiddeti haber veren işareti fark ettikten sonra polisi aradı.

Arayan, kızın sıkıntı içinde göründüğünü ifade etti.

İsmi açıklanmayan kız, memurlara Kuzey Carolina, Tennessee, Kentucky ve Ohio’da seyahat ettiğini söyledi.

Polis daha sonra 61 yaşındaki James Herbert Brick’i perşembe öğleden sonra Kentucky yakınında araba kullanırken tutukladı.

CNN