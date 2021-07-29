TKÖD: 17 ayda Covid 40, trafik de 40 can aldı

17 AYDA COVİD 40, TRAFİK DE 40 CAN ALDI.

Ülkemizde Mart 2020 den beri Covid 19 salgını 40 can almıştır. Covid 19 un ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren her makam ve ülkede yaşayan herkes salgının yayılmaması ve canların kaybedilmemesi için adeta bir seferberlik hareketi başlatmışlardır.

Bakanlar Kurulu yüze yakın emirname ve kararlar yayımlamıştır. Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Covid 19 tedbirleri ile ilgili Bakanlar Kuruluna önergeler vermişlerdir.

Ülkeye girişler çok ciddi kurallara bağlanmış, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ülkeye gelecek uçaklarla ilgili sert kararlar almıştır. Maliye Bakanlığı destekli Covid 19 Karantina tesisleri devreye sokulmuş, Polis tüm kadrosu ile yollara çıkmış, Belediyeler destek için seferber olmuşlardır.

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi her hafta durum değerlendirmesi yaparak ek tedbirlerle ilgili haftalık kararlar almaktadır.

Sağlık Bakanlığı personelleri yoğun şekilde 24 saat günde çalışma düzenine girmişlerdir. Bulaşma riskine rağmen insan üstü bir kapasite ile hastalara bakım ve tedavi verirken, kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarının tehlikede olduğunun farkındalığını hissederek hastalarla bire bir ilgilenmişlerdir.

Yeni açılan personel istihdamı ile de desteklenmeye çalışılmıştır.

Hükümet gerekli önlemleri haftalık almakta, uygulamaya koymakta, personel, test materyalleri alınmakta, test merkezleri, karantina binaları oluşturulmakta, Sağlık Bakanlığı hastalara bakılabilecek yerler açabilmek için tüm imkanlarını zorlamakta ve tüm bunların sonuçları olarak bir başarı tablosunun ortaya çıktığı ülkenin üst düzey makamları tarafından açıklanmıştır.

Tüm ülkenin makamları ve yaşayanları salgının önlenmesi için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için özveri ile seferber olmuşlardır. Tüm alınan bu başarılı çalışmalar sonucu Covid 19, pandemi sürecinde bugüne kadar 40 can almıştır.

Tüm önlemleri çok hızlı ve başarılı olarak alan ayni devlette 17 ayda Covid 19 nedeni ile 40 can kaybedilirken trafikte de ayni süre içinde de 40 can kaybedilmiştir.

Trafikte giden canların genç olması da dikkat çekmektedir.

Covid 19 a gösterilen özen ve önlemler trafikte alınmamıştır. Covid 19 döneminde Bakanlar Kurulu Yol Güvenliği ile ilgili herhangi bir karar veya emirname yayımlamamıştır. Meclis son yıllarda yollardaki can güvenliğini artıracak herhangi bir yasa geçirmemiştir. Trafikle ilgili geçirilen yasalar da maalesef Yol Güvenliğini olumsuz etkileyecek düzenlemelerdi. Trafik kazasında ölenlerin ailelerine sigorta şirketleri tarafından verilmesi gereken para miktarı düşürülmüş, Yol Güvenliği için harcanması gereken trafik ceza paralarının Maliye bütçesine yönlendirilmesi yapılarak yol güvenliğine olumsuz etkileri kendini göstermiştir.

En acısı ise Ağustos 2020 de Meclise gönderilen YOL GÜVENLİĞİ YASA tasarısı Mecliste 12 ay sürede gündeme dahi getirilmeden Meclis tatile girmiştir.

Devletimiz Araç Muayene merkezlerine 1974 den bugüne kadar kamyon ve otobüsler için teknik sistem almamıştır. Sadece bir merkeze salon araç teknik cihazlarını almış, diğer merkezlerde teknik cihazlar bulunmamaktadır.

Kamyonlara takometre konacaktı, konmadı. Anayollarda 7/24 polis devriyesi olacaktı, olmadı. Sadece Anayollarda devriye amaçlı 100 yeni polis alınacaktı, alınmadı. Ehliyet alınırken yazılı sınav olacaktı, olmadı. Şoför okulları müfredatı yapılacaktı, yapılmadı. Resmi bir sürücü eğitim kitabı yayımlanacaktı, yayımlanmadı, sürücülerde sağlık kontrolü yapılacaktı, yapılmadı. Araç sınıfları, ehliyet sınıfları uluslararası sistemde olacaktı, olamadı. Sürücülerde uyuşturucu madde testi yapılmasını imkan verecek yasa geçirilecekti, geçirilmedi.

2017 yılında yürürlüğe girmesi için Bakanlar Kurulu kararı olan dört tüzük

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü

Sürüş Eğitim izni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü

Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü

Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyetleri Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü

halen yürürlüğe girmedi.

Covid 19 için harcanan enerji, para ve düzenlemelerin Yol Güvenliği için yıllardır harcanmadığı bir gerçektir.

Yukarıda sayılan eksik uygulamalar yürürlüğe girmeden Yol Güvenliği düzelemez, güven veremez.

Sürüş Eğitim izni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yürürlüğe girmediği için 80 yaş civarı sürücüler hayatlarını yollarda kaybetmektedirler. Uyuşturucu madde bağımlısı sürücüler yollarda araç kullanabiliyorlar. Her zaman yollarımızdaki eksiklikler gündeme getirilirken, sürücü ve araç standartları gözden kaçırılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yollarımızın yeniden yapılandırılması, yeni yolların yapılması konusunda ciddi destek vermesi KKTC Devletinin yapamayacağı büyük bir eksikliği gidecektir. Ancak KKTC Devleti yol güvenliği ile ilgili düzenlemeleri ve düzenlememeleri tartışmaya açılmalıdır.

Bakanlar Kurulu, Meclis, Bakanlıklar ve ülkede yaşayanlar, Covid 19 da olduğu gibi niyetli ve kararlı çalışmalar yapmazsa, uygulamaya koymazsa yol güvenliği artmazsa yollarda can kayıpları devam edecek endişesi her zaman olacaktır.

Devletin ve hükümetlerin yol güvenliğine gerekli önemi vermemesini anlamak mümkün değildir.

Doç. Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı