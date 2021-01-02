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Tokyo Olimpiyatları: Japonya Başbakanı Suga, ertelenen olimpiyatların 2021 yazında yapılacağını açıkladı

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Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarının, ülkede artan koronavirüs vakalarına rağmen bu yaz yapılacağını söyledi.
Tokyo Olimpiyatları: Japonya Başbakanı Suga, ertelenen olimpiyatların 2021 yazında yapılacağını açıkladı

Olimpiyatların 23 Temmuz'da; Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

Japonya'da koronavirüs vaka sayısında yükselen bir artış var. Tokyo, Mart ayından beri ilk kez binden fazla günlük vaka bildirdi.

Ancak Başbakan Suga, "oyunların bu yaz yapılacağını, güvenli ve emniyetli olacağını" söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da Kasım ayında yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları'nın seyircili yapılacağından emin olduğunu söylemişti.

Tokyo Valisi temkinli

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsün Japonya'da da olduğu ifade edilirken Tokyo Valisi Yuriko Koike, vaka sayılarının "patlayabileceği" konusunda uyarıda bulunuyor.

Cuma günü yapılan açıklamaya göre 31 Aralık'ta Tokyo'da bin 337 yeni vaka tespit edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Japonya, pandemi sürecinde toplam 239 bin 41 vaka ve 3 bin 337 ölüm bildirdi.

Oyunlar için maliyetler, koronavirüsün yayılmasını önlemek için gereken önlemler nedeniyle 2.8 milyar dolar arttı. Bu sebeple oyunlar 'tarihin en pahalı yaz olimpiyatları' olabilir.

 

Anketler: 'Ya ertelensin ya da iptal edilsin'

Ulusal yayın kuruluşu NHK tarafından yapılan bir ankete göre Japonya'da yaşayan insanların çoğunluğu oyunların 2021'de düzenlenmesine karşı.

Ankete göre insanlar etkinliğin daha fazla ertelenmesini veya tamamen iptal edilmesini istiyor.

Başbakan Suga ise oyunların "küresel dayanışmanın simgesi" olabileceğini söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Olimpiyatlar'da yarışacak tüm sporcularla seyircilere aşı yapılmasını sağlamak için çaba harcayacaklarını belirtmişti.

Olimpiyatlar'a 200 kadar ülkeden 11 bin atletin katılması bekleniyor.

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