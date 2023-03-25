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Töre: Muhsin Yazıcıoğlu dürüst ve dik duruşlu bir siyaset anlayışının simgesiydi

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yılında yayımladığı mesajda, Yazıcıoğlu’nun dürüst ve dik duruşlu bir siyaset anlayışının simgesi olduğunu belirtti.
Töre: Muhsin Yazıcıoğlu dürüst ve dik duruşlu bir siyaset anlayışının simgesiydi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

 “Muhsin Yazıcıoğlu dürüst ve dik duruşlu bir siyaset anlayışının simgesiydi. Kolektif ekip ruhuna ehemmiyet veren, inandığını yaşayan, ciddiyetinden ve dik duruşundan ödün vermeyen değerli bir liderdi. Ülke ve memleket menfaatlerini her daim ön planda tutan bir zihniyete sahipti. Sadece siyasi kimliğiyle değil, aynı zamanda büyük bir vatansever ve kendisini davasına adamış değerli bir kişilik olarak da Türk halkının sevgisini kazanmış büyük bir Türk milliyetçisiydi. Türk İslam ülküsü O'nun şaşmaz idealiydi. Yaşamı boyunca kişiliği, karakteri, siyaset üslubu ve ilkeli duruşuyla Türk milletinin yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biri olmuştur. Elim bir helikopter kazası neticesinde hayatını kaybeden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet dilerim. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.”

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