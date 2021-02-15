Trabzonspor şampiyonluk iadesi için AİHM'e başvurdu: 'Şike davasında' bugüne kadar ne olmuştu?

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2010-2011 sezonundaki şampiyonluğun şike yoluyla ellerinden alındığı savunuldu.

Buna rağmen gerekli cezai yaptırımların uygulanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır. Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir. Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir."

Trabzonspor 2012'de de aynı dosyadan AİHM'e başvurmuştu. Ancak mahkeme UEFA ve CAS karaları olmadan başvurunun kabul edilemeyeceğini açıklamıştı.

Futbolda şike davasında ne olmuştu?

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda 82 puan alarak aynı puana sahip Trabzonspor'un gol averajıyla önünde şampiyon oldu.

"Futbolda şike" soruşturması, 3 Temmuz 2011'de dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatıldı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Azim Yıldırım ilk davada mahkum edildi

Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de, "Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası cezasına çarptırıldı. Diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkum edildi.

17 Ocak 2014'te Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi Aziz Yıldırım ve birçok sanık hakkında verilen cezaları onayladı. Bazı sanıklar hakkındaki kararlar da bozuldu ve düştü.

Yıldırım yeniden yargılama istedi

Aziz Yıldırım 21 Nisan 2014'te, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve "Futbolda şike" davasına bakan dönemin polis, savcı ve hakimlerinin "Paralel Devlet Yapılanması" soruşturmasında yer almasıyla, yeniden yargılanma için İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Yeniden yargılama yapan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın beraatine karar verdi.

Ancak 2 Ocak 2020'de Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi Aziz Yıldırım ve 35 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını usul eksikliği nedeniyle bozdu.

Beraat kararı

6 Kasım 2020'de Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan "futbolda şike" iddialarına yönelik davada Aziz Yıldırım, Fenerbahçe eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu toplam 23 sanık hakkında "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat kararı verildi.

Trabzonpor iddiasından vazgeçmiyor

Trabzonspor 3 Temmuz 2011'de başlayan şike soruşturmasında ortaya çıkan delillerle ispatlandığını iddia ettiği o sezonki şampiyonluğunun tescil edilmesi için UEFA ve FIFA nezdinde girişimlerini sürdürüyor, taraftarları da yıllardır pek çok şehirde kitlesel eylemler düzenliyor.

Fenerbahçe kulübü ise 2011 şike soruşturmasının Fethullah Gülen cemaatinin yargı ve polis içinde örgütlenmiş mensupları aracılığıyla kurduğu bir kumpas olduğunu iddia ediyor.