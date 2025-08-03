Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 225 kez cezai işlem uygulandı, ayrıca 25 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 225 kez cezai işlem uygulandı, ayrıca 25 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı; “116 kez yasal hız sınırının üzerinde, 17 kez alkollü içki tesiri altında, 2 kez ehliyetsiz ve sigortasız, 5 kez emniyet kemeri takmadan, 13 kez seyrüsefer ruhsatsız, 8 kez muayenesiz, 4 kez sigortasız araç kullanma, 1 kez koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma, 2 kez cep telefonu kullanma, 7 kez trafik levhalarına uymama, 1 kez tehlikeli yük taşıma, 1 kez trafik işaretlerine uymama ve 48 kez diğer trafik suçları” olarak belirtildi.