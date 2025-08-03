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Trafik denetimlerinde, 225 kez cezai işlem uygulandı

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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 225 kez cezai işlem uygulandı, ayrıca 25 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de tutuklandı.
Trafik denetimlerinde, 225 kez cezai işlem uygulandı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 225 kez cezai işlem uygulandı, ayrıca 25 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı; “116 kez yasal hız sınırının üzerinde, 17 kez alkollü içki tesiri altında, 2 kez ehliyetsiz ve sigortasız, 5 kez emniyet kemeri takmadan, 13 kez seyrüsefer ruhsatsız, 8 kez muayenesiz, 4 kez sigortasız araç kullanma, 1 kez koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma, 2 kez cep telefonu kullanma, 7 kez trafik levhalarına uymama, 1 kez tehlikeli yük taşıma, 1 kez trafik işaretlerine uymama ve 48 kez diğer trafik suçları” olarak belirtildi.

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