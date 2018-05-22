TRAFİKTE DEĞİŞİM BAŞLIYOR!!

Trafik güvenliği ve ulaştırma konularında kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bilimsel düzeyde çalışma yapabilecek bir takım oluşturduklarını belirterek. Trafikte daha yüksek bir seviye için “Hem toplum,

Trafik güvenliği ve ulaştırma konularında kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bilimsel düzeyde çalışma yapabilecek bir takım oluşturduklarını belirterek. Trafikte daha yüksek bir seviye için “Hem toplum, hem de devlet yapısı olarak değişmemiz şart” ifadelerini kullandı…

AMAÇ SADECE YOL YAPMAK DEĞİL!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan dün gerçekleşen basın toplantısında daha önceki siyasilerin yapmaya çalıştığı gibi amaçlarının sadece yol yapmak olmadığını söyleyerek, “Toplumun refahı için gerekenler yapılırken trafikte hayat kurtarmak ve ciddi yaralanmaları önlemek hepimizin birincil hedefi olmalı” şeklinde konuştu.

“‘VİZYON SIFIR’A HAZIR OLMAKTAN ÇOK UZAĞIZ”

Dünyanın birçok ülkesinde İsveç Parlamentosu’nun 1997’de başlattığı "Vizyon Sıfır" ismiyle anılan trafik güvenliği ve ulaştırma yaklaşımını uyguladığını anımsatan Atakan, “Ne üzücüdür ki biz ülke olarak ‘Vizyon Sıfır’a hazır olmaktan çok uzağız. Dolayısı ile ‘Vizyon Sıfır’ı başlatabilmek için önce çok ciddi ve zorlu bir hazırlık sürecinden geçmemiz kaçınılmazdır” dedi.