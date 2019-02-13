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TRT, YouTube'daki Demirtaş videosunu kaldırttı

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HDP'ye 24 Haziran seçim kampanyaları süresince çok az yer veren TRT, son olarak eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın YouTube'daki videosunu 'telif hakkı'nı gerekçe göstererek kaldırttı.
TRT, YouTube'daki Demirtaş videosunu kaldırttı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden katılan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim propaganda konuşması, TRT tarafından yapılan başvuru üzerine telif hakkı ihlali gerekçesiyle HDP'nin YouTube kanalından kaldırıldı.

YouTube topluluk kuralları, video sahibinin başvurusu halinde, bir videoyu bulunduğu YouTube kanalından silebiliyor.

Ancak diğer siyasi partilerin liderlerinin konuşmaları, parti kanallarında kalmaya devam ediyor.

ERDOĞAN YSK'YA TALİMAT VERMİŞTİ

Birgün'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı adaylarından Tayyip Erdoğan, Demirtaş'ın TRT konuşması için, "Bunlara mağduriyet imkânı vermeyin. YSK'yla da görüşün, gitsinler cezaevinde çekimi yapsınlar dedim" ifadelerini kullanmış, bu sözleri kamuoyunda YSK'ya talimat olarak değerlendirilmesi üzerine YSK açıklama yapma durumunda kalarak Erdoğan'ı yalanlamıştı.

Demirtaş'ın TRT konuşması için Ankara'da bulunan TRT Genel Müdürlüğü'nden bir ekip Edirne Cezaevi'ne giderek videoların çekimini yapmıştı. Seçim yasası gereğince Cumhurbaşkanı adaylarının, TRT kanallarında banttan yayımlanmak üzere 10'ar dakikalık iki konuşma hakları bulunuyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığına gösterdiği Muharrem İnce ve Erdoğan bu haklarını kullanmamıştı. Temel Karamollaoğlu'nun da iki konuşmasından biri Saadet Partisi YouTube kanalında duruyor.

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