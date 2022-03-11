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Trudeau: Ukraynalıların çalışmalarına ve eğitim almalarına izin vereceğiz

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'dan "mümkün olan en fazla sayıda" mülteci alacaklarını açıkladı.
Trudeau: Ukraynalıların çalışmalarına ve eğitim almalarına izin vereceğiz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'dan "mümkün olan en fazla sayıda" mülteci alacaklarını açıkladı.

Trudeau, Polonya'yı ziyaretinde, Ukrayna'daki duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

"Çalışmalarına ve eğitim almalarına izin vereceğiz"

Ukrayna'dan milyonlarca kişinin her şeylerini arkalarında bırakarak kaçtığını görmenin kendisini üzdüğünü vurgulayan Trudeau, Kanada'nın yardım edeceğini, buna hazır olduklarını belirtti.

Trudeau, Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki ile yaptığı görüşmede, bu ülkenin Ukrayna'ya desteğini ve mültecilere kapılarını açmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ukraynalı mültecilerin ülkeye hızlıca alınabilmesi için göçmenlik prosedürlerinin ivedilikle değiştirildiğine işaret eden Trudeau, "Ukraynalıların geldiklerinde çalışmalarına ve eğitim almalarına izin vereceğiz" dedi.

Trudeau, Ukrayna'da çatışmanın bitmesinin ardından ülkelerine geri dönmek istemeyenlerin kalmaya devam edebileceğini ifade etti.

"Rus yetkililer yargı önüne çıkacak"

Rusya'yı ve Rus yetkilileri Ukrayna'daki saldırılarından ötürü Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargı önüne çıkaracaklarını söyleyen Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarına ilişkin hesap vermesi için dünyanın elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Trudeau, vatanlarını savunan Ukrayna halkının güçlü ve azimli direnişine dikkati çekerek Putin'in büyük bir hata yaptığını ve savaşı kaybedeceğini sözlerine ekledi.

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