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Trump hastaneden açıklama yaptı!

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Trump, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden seslendi: Yakında döneceğimi düşünüyorum
Trump hastaneden açıklama yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastane odasından bir video çekerek son durumu hakkında bilgi verdi. Trump, daha iyi hissetmeye başladığını söyledi ve "Yakında döneceğimi düşünüyorum" dedi.

Trump'ın Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedavisi sürerken çalışmalarını sürdürdüğü odadan çektiği videoda kendisinin ve eşi First Lady Melania Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Eşi Melania Trump'ın yaşı nedeniyle kendine göre daha hafif atlattığını söyleyen Trump, "Gelecek birkaç günlük süreçte nasıl olacağımı bilmiyoruz sanırım asıl sınama orası. Önümüzdeki günlerde neler olacağına bakacağız." dedi.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Twitter hesabından Covid-19'a yakalandığını duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibariyle gayet iyi." ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin, yolumuz henüz tam açık değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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