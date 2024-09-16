Trump'a yeni 'suikast girişimiyle' ilgili neler biliniyor?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Pazar günü eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Florida'daki bir golf sahasındayken "yakınlarından" ateş açıldığını açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Pazar günü eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Florida'daki bir golf sahasındayken "yakınlarından" ateş açıldığını açıkladı. Bunun bir "suikast girişimi" olabileceği ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Trump yaralanmadı.

İki ay önce Pennsylvania'daki bir mitinginde düzenlenen başka bir saldırıda Trump yaralanmış, bir destekçisi de ölmüştü.

15 Temmuz'da gerçekleşen FBI'ın "suikast girişimi gibi görünen" bir olay olarak değerlendirdiği ve soruşturma başlatılan saldırıyla ilgili şimdiye kadar bilinenler şunlar:

Şüpheli nasıl tespit edildi?

Olayla ilgili bölgedeki güvenlik birimleri, FBI ve Gizli Servis bir basın toplantısı düzenledi. Gizli Servis'e yerel saatle 13.30'da bölgede silah sesleri duyulduğu ihbarı yapıldığı açıklandı.