Trump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek, 'Orta Doğu Rivierası' gerçek oluyor! İşte tüm detaylar...

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, Başkan Donald Trump ve yönetiminin "Gazze'yi ele geçirme" planlarına ulaştı. Plana göre Gazze en az 10 yıl boyunca ABD tarafından bir vesayet bölgesine dönüştürülmek isteniyor. Aynı zamanda bir turizm ve yüksek teknolojili üretim-teknoloji merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.

Washington Post'un ulaştığı 38 sayfalık plana göre Gazze'de şu anda bulunan 2 milyondan fazla Filistinlinin ya "gönüllü" olarak başka bir ülkeye gönderilmesi ya da yeniden inşa süreci boyunca bölgedeki kısıtlı ve güvenli bölgelere yerleştirilmesi yoluyla geçici olarak taşınması öngörülüyor.

Arazi sahibi olanlara "jeton"

Arazi sahibi olanlara, mülklerini yeniden geliştirmek için hakları karşılığında vakıf tarafından dijital bir jeton sunulacak. Plana göre bu jeton, başka bir yerde yeni bir hayat kurmak için finansman sağlamak veya Gazze'de inşa edilecek altı ila sekiz yeni “yapay zeka destekli akıllı şehir”den birinde bir daire satın almak için kullanılabilecek.

Kalan Gazzeli ailelere veya yerleşim alanları tamamlandıktan sonra toprak jetonlarını değiştirmek için ayrılıp geri dönenlere, her biri 75 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen bin 800 metrekarelik yeni dairelerin mülkiyeti teklif edilecek.

Söz konusu vakıf ise Gazze Yeniden Yapılanma, Ekonomik Hızlanma ve Dönüşüm Vakfı (GREAT Trust) olarak adlandırılıyor. Bu öneri, şu anda bölgede gıda dağıtımı yapan ve ABD ile İsrail tarafından desteklenen Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı (GHF) kuran ve faaliyete geçiren bazı İsrailliler tarafından geliştirildi.

Tony Blair ve Jared Kushner'lı görüşme ABD Başkanı Trump geçen çarşamba günü iki yılına yaklaşan savaşı nasıl sona erdirebileceğine ve bundan sonra ne olacağına dair fikirleri tartışmak üzere Beyaz Saray'da bir toplantı düzenlemişti. Toplantıya katılanlar arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel başkanlık elçisi Steve Witkoff; Gazze'nin geleceği konusunda yönetimin görüşlerini aldığı eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Trump'ın damadı Jared Kushner vardı. Kushner, başkanın ilk dönemindeki Orta Doğu girişimlerinin çoğunu yürütmüş ve bölgede geniş özel çıkarları bulunan bir isim. Toplantının ardından sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak toplantıdan önceki gece elçi Witkoff, ABD yönetiminin "çok kapsamlı bir planı olduğunu" söyledi. Başkan'ın "Orta Doğu'nun Rivierası" vizyonu gerçeğe dönüyor Plana aşina olan iki kişinin Washington Post'a aktardığına göre; planın ana unsurları, Başkan'ın “Orta Doğu'nun Rivierası” vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için özel olarak tasarlanmış.

Finansman ABD'den değil, yatırımlardan

Planın en önemli yanının ABD finansmanına dayanmaması olduğu değerlendiriliyor.

Bunun yerine, elektrikli araç fabrikaları ve veri merkezlerinden sahil beldelerine ve yüksek katlı apartmanlara kadar “mega projeler” olarak adlandırılan yatırımlara kamu ve özel sektör yatırımlarıyla finanse edilecek.

Planın projeksiyonuna göre 10 yıl sonra 100 milyar dolarlık bir yatırımın yaklaşık dört katı getiri ve sürekli “kendi kendini üreten” gelir akışları öngörülüyor.

Gazze'nin yeniden inşası, büyük miktarda moloz ve patlamamış mühimmatın kaldırılmasıyla başlayacak ve kamu hizmetleri ile elektrik şebekesinin yeniden inşası ile devam edecek.

İlk maliyetler, Gazze topraklarının yüzde 30'unu teminat olarak kullanarak finanse edilecek.

Mega projeler; Suudi Arabistan Prensi'nin ismi otoyola verilecek

Yatırımcılar tarafından finanse edilen “mega projeler” arasında, Gazze çevresine bir çevre yolu ve tramvay hattı döşenmesi de bulunuyor.

Planlamacılar, bu projeyi Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını taşıyan “MBS Otoyolu” olarak adlandırıyor.

Prens'in böyle bir girişimi onaylaması, bölgenin kabulü için büyük önem taşıyor.

Gazze'nin merkezinden geçen modern bir kuzey-güney otoyoluna da Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Muhammed bin Zayed al-Nahyan'ın adı verilecek.

En güneyde, Mısır, Suudi Arabistan ve İsrail'e doğrudan kara bağlantısı olan yeni bir liman ve havaalanı inşa edilecek.

Sina'da su arıtma tesisi ve güneş enerjisi santrali

GREAT Trust ayrıca, Gazze'ye su ve elektrik sağlayacak bir su arıtma tesisi ve güneş enerjisi santralinin Mısır'ın Sina Yarımadası'nda kurulmasını öngörüyor.

Gazze'nin İsrail ile olan doğu sınırı, İsrail ve Basra Körfezi ülkelerine hizmet verecek Amerikan elektrikli araç şirketleri ve bölgesel veri merkezlerini içeren “akıllı” bir sanayi bölgesi olacak.

Gazze'nin batı sahili, BAE'nin Dubai kentinde inşa edilen palmiye şeklindeki yapay adalara benzer yapay adalarla “dünya standartlarında tatil köyleri”ne sahip “Gazze Trump Rivierası” için ayrılacak.

İsrail'in rolü ne olacak?

Plana göre İsrail, Gazze'deki idari yetki ve sorumlulukları, ABD-İsrail ikili anlaşması kapsamında GREAT Trust'a devredecek.

İsrail, planın ilk yılında “güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için genel haklarını” muhafaza ederken, iç güvenliğin neredeyse tamamı, belirtilmeyen “TCN” (üçüncü ülke vatandaşları) ve ‘Batı’ özel askeri müteahhitler tarafından sağlanacak.

Güvenliği, eğitimli “yerel polis” devraldıkça, bu kişilerin rolü on yıl içinde kademeli olarak azalacaktır.

10 yıl yönetecek

Bu vakıf, Gazze'yi, “reformdan geçmiş ve radikalleşmeden arındırılmış bir Filistin yönetimi görevi devralmaya hazır olana kadar” 10 yıl sürecek bir dönem boyunca yönetecek.

Belgede, nihai Filistin devletine ilişkin herhangi bir atıfta bulunulmuyor.

Ayrıca plana göre Filistin yönetimi, Trump'ın ilk dönemindeki müzakereler sonucunda İsrail ile dört Arap devleti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağlayan İbrahim Anlaşmaları'na katılacak.

ABD neden önemsiyor?

Bu bölge, ABD'ye enerji kaynaklarına ve kritik minerallere erişim imkanı sağlayacak ve Joe Biden yönetimi sırasında ilk kez duyurulan ancak İsrail-Gazze savaşı nedeniyle raydan çıkan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru için bir lojistik merkezi görevi görecek.