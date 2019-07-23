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Trump'tan Johnson'a tebrik.. "Muhteşem olacak"

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İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek yeni başbakan olan Boris Johnson, ilk açıklamasında "31 Ekim'de ne pahasına olursa olsun Brexit" dedi.
Trump'tan Johnson'a tebrik.. "Muhteşem olacak"

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecine verilen ad olan Brexit'in en coşkun savunucularından Boris Johnson, Muhafazakar Parti üyelerinden 92 bin 153'ünün oyunu alarak liderliğe geldi. 

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın rakibi olan halihazırdaki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise 46 bin 656 oyda kaldı. 

Takvimler 31 Ekim'i gösterdiğinde ister anlaşmaya varılmış olsun ister olmasın İngiltere'yi AB'den çıkarmayı vaat eden Johnson'ın iktidar partisi liderliği ve dolayısıyla başbakanlık koltuğunu ele geçirmesi, AB ile 

boşanmanın kavgalı gürültülü geçeceği anlamına geliyor. 

Ufukta Brexit yüzünden yaşanan siyasi krize anayasal krizin eklenmesi ihtimali de belirdi. Zira milletvekilleri, AB'den anlaşmasız ayrılmaya kalkacak her hükümeti güvensizlik oyuyla devirme yönünde görüş birliği içinde. 

2016 Brexit referandumunun yüzü Boris Johnson, nitekim lider seçilmesinin ardından ilk açıklamasında '31 Ekim'de Brexit' vurgusu yaptı:

"Ülkeye enerji getireceğiz. Brexit'i 31 Ekim'de halledeceğiz ve yeni bir 'yapabiliriz' ruhuyla getireceği tüm avantajlardan faydalanacağız."

"Uyuklayan bir devken artık ayağa kalkacağız ve kendinden şüphe ile olumsuzluğun vurduğu ketleri koparıp atacağız."

Liderlik kampanyasının mantrasının Brexit'i gerçekleştirmek, ülkeyi birleştirmek ve anamuhalefet lideri Jeremy Corbyn'i yenmek olduğunu söyleyen Johnson, "Bunu da yapacağız" dedi. 

Zaferinin üzerinden yarım saat geçmemişti ki, yakın dostu olan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da tebrik mesajı paylaşıp "Muhteşem olacak" dedi.

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