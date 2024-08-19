TUI yeni sezonda Kuzey Kıbrıs’a tur düzenlemeyeceğini duyurdu!

Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden TUI, yerel ortaklarına gönderdiği e-posta ile durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
TUI yeni sezonda Kuzey Kıbrıs’a tur düzenlemeyeceğini, bu işten geçinenler varsa kendilerine başka iş bulmalarını önerdi.
Bu durumdan restoran ve müzelerin ciddi gelir kaybına uğrayacağı belirtiliyor.
TUI nedir?
TUI AG eski adıyla Touristik Union International AG merkezi Almanya'nın Hannover kentinde bulunan uluslararası bir turizm şirketidir.
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