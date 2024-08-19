  • BIST 9837.13
  • Altın 2713.762
  • Dolar 33.7198
  • Euro 37.2805
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABlinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti

TUI yeni sezonda Kuzey Kıbrıs’a tur düzenlemeyeceğini duyurdu!

»
TUI yeni sezonda Kuzey Kıbrıs’a tur düzenlemeyeceğini duyurdu!
TUI yeni sezonda Kuzey Kıbrıs’a tur düzenlemeyeceğini duyurdu!

Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden TUI, yerel ortaklarına gönderdiği e-posta ile durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

TUI yeni sezonda Kuzey Kıbrıs’a tur düzenlemeyeceğini, bu işten geçinenler varsa kendilerine başka iş bulmalarını önerdi.

Bu durumdan restoran ve müzelerin ciddi gelir kaybına uğrayacağı belirtiliyor.

 

TUI nedir?

TUI AG eski adıyla Touristik Union International AG merkezi Almanya'nın Hannover kentinde bulunan uluslararası bir turizm şirketidir.

tui2.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Otelciler Birliği, yeni yıl tatili doluluk tahminlerini açıkladı25 Aralık 2023 Pazartesi 14:31
  • KITSAB başkanlığına yeniden Orhan Tolun getirildi26 Kasım 2023 Pazar 10:53
  • Konaklamaya yeni bakış açısı: Dünyanın en ince oteli19 Kasım 2023 Pazar 08:45
  • KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay: Ülkemizi temsil etmek gurur verici18 Kasım 2023 Cumartesi 16:22
  • Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bilinilirliğini daha da artıracağız22 Ekim 2023 Pazar 12:45
  • Sabiha Gökçen'in uyku kabinlerine ödül28 Eylül 2023 Perşembe 12:54
  • Mısır Yeni Turizm Bölgesi Kuruyor18 Eylül 2023 Pazartesi 08:50
  • İşte Rusların 2024 Yılı Resmi Tatil Takvimi25 Ağustos 2023 Cuma 10:23
  • Geçen Yıl Yaklaşık 26 Milyon Bagaj Kayboldu25 Ağustos 2023 Cuma 08:24
  • Güney Kıbrıs’ta turizmden elde edilen gelirlerde artış01 Ağustos 2023 Salı 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti