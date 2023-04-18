Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu: KKTC’nin yeni turizm bölgeleri belirlenecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa konuk oldu.

Yeni sezon öncesi turizm çalışmalarını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Fly Kıbrıs Hava Yolları’na dikkat çekti. Ataoğlu, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın tarifeli seferlere başlamasıyla birlikte turizm potansiyelinin artacağına inandıklarını, bilet fiyatlarının daha da dengelenmesinin beklendiğini ifade etti.

“KKTC’NİN YENİ TURİZM BÖLGELERİ BELİRLENECEK”

Ulaşım maliyetleri ve altyapıya katkı çalışmaları sürerken, akademik ve bilimsel çalışmalara da ağırlık verdiklerini ifade eden Ataoğlu, üniversitelerle yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

Ataoğlu, söz konusu çalışmayla KKTC’nin yeni turizm bölgelerinin belirleneceğini, yatırımların da bu bölgelere yöneleceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, geniş kapsamlı çalışmalar sonucu Bakanlar Kurulu ya da Meclis kararıyla turizm bölgesi ilan edilmesi gereken bölgeler olacağını kaydetti.

Ataoğlu, yeni hava yolu, yeni havalimanı, altyapı çalışmaları ve yeni bölgelerle turizm için büyük bir potansiyel yakalanmayı istediklerini vurgulayarak, KKTC’de ilk kez düğün fuarı düzenlendiğine işaret etti.

Ataoğlu, benzeri faaliyetlere destek olmaya devam edeceklerini, düğün turizminden önemli pay beklediklerini söyledi.

Bu yıl yine ülkeye büyük miktarda turist beklediklerini, ilk rakamlardan memnun olduklarını ifade eden Ataoğlu, ancak doluluk oranlarını daha da artırmak istediklerini söyledi.

“AZERBAYCAN’DAN FENOMENLER YAKINDA GELECEK”

Azerbaycan ile turizm faaliyetlerini artırma noktasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Ataoğlu, ilk etapta Azerbaycan’dan fenomenlerin yakında ülkeye geleceğini kaydetti.

GİRNE ANTİK LİMAN’DA SON DURUM…

Girne Antik Liman’ın son durumunun sorulması üzerine Ataoğlu, 1974’ten sonra limana ilk kez el atmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Ataoğlu, inşaatın sürdüğünü, çalışmalar sırasında tarihi değerler bulunduğunu, hassas davranmak zorunda olduklarını, az bir süre aksaklık olsa da bunun önemli olmadığını, başlayan çalışmanın sürdüğünü biteceğini, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, deniz içi çalışmaların yakında başlayacağını da sözlerine ekledi.