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Turizm Şöleni 2024 başlıyor

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15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında ‘Turizm Şöleni’ düzenleniyor. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda, Girne Belediyesi katkıları ile gerçekleştirilecek festival, 20 Nisan Cumartesi günü Girne Antik Liman’d
Turizm Şöleni 2024 başlıyor

15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında ‘Turizm Şöleni’ düzenleniyor. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda, Girne Belediyesi katkıları ile gerçekleştirilecek festival, 20 Nisan Cumartesi günü Girne Antik Liman’da hayat buluyor.

Müzik, tiyatro, halk dansları gibi çeşitli kültür sanat etkinliklerinin gün boyu devam edeceği festival, saat 10:30’da başlıyor. Gün boyu yeme/içme ve alışveriş stantlarının da hizmet vereceği festival, 21:30’da sahne alacak Fikri Karayel konseri ile son bulacak.

Girne Antik Limanı’nın restore edilmesi sonrasında ilk büyük etkinlik olarak kayıtlara geçecek olan ‘Turizm Şöleni’ kapsamında; ücretsiz ikramlar, ücretsiz Girne Antik Liman ve Kale turları, karikatür çizimi, sergi ve viyolonsel dinletisi gibi etkinliklere de hayat bulacak.

Etkinlik takvimi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Bakanlığı tarafından açıklanan festival takvimi ise şu şekilde:

10.30 kortejin Sosyal Yaşam ve Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (eski Girne Belediye binası) toplanması. 11.00 kortej yürüyüşünün Sosyal Yaşam ve Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (eski Girne Belediye binası) önünden hareket ederek Ziya Rızkı Caddesi ve Rocks Otel önünden geçerek Girne Antik Limanı’ndaki etkinlik alanına ulaşılması. 12.15 Resmi konuşmalar. 12.45 Grup Otantik konseri (Sahne 1). 13.30 Vadili Halk Dansları gösterisi (Sahne 2). 14.00 Ahmet Ced konseri (Sahne 1). 14.00 Devlet Tiyatroları Tiyatro gösterisi (Sahne 3). 14.45 Akdoğan Halk Dansları gösterisi (Sahne 2). 15.30 Ulaş Barış Konseri (Sahne 1). 15.30 Devlet Tiyatroları Tiyatro gösterisi (Sahne 3). 16.15 TUFAD Halk Dansları gösterisi (Sahne 2). 16.30 Dj performansı (Sahne 1). 17.15 Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları gösterisi (Sahne 2). 17.30 Serdar Quintet konseri (Sahne 1). 18.00 Devlet Tiyatroları Tiyatro gösterisi (Sahne 3). 18.15 Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği Folklor gösterisi (Sahne 2). 18.30 Grup Rast konseri (Sahne 1). 19.15 Alayköy Halk Dansları gösterisi (Sahne 2). 19.30 Geleneksel Kıbrıs Kıyafetleri Defilesi (Sahne 2). 19.30 Jazz konseri (Sahne 1). 20.30 Berkay ve Ezgi konseri (Sahne 1). 21.30 Fikri Karayel konseri (Sahne 1)

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