Turizmde hareket sürüyor

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Mart 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 5 bin 740, gecelemede ise yüzde 4 bin 725 arttı.

Ocak-Mart döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 22,5’e yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 3,4 idi.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 3 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 132 bin 451 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 2 bin 268 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 3 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 6 bin 359 arttı.

2022 yılının ilk 3 ayında otellerde konaklayan 24 bin 705 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 bin 17 artış gösterdi.

2022 Ocak-Mart döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.

Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 424 bin 136 ile geçen yıla oranla yüzde 4 bin 725 artış oldu.