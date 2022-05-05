  • BIST 2.488,13
  • Altın 906.059
  • Dolar 14.8601
  • Euro 15.7104
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Turizmde hareket sürüyor

»
Turizm Bakanlığı 2022 yılı Ocak-Mart ayları verilerini açıkladı.
Turizmde hareket sürüyor

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Mart 2022 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 5 bin 740, gecelemede ise yüzde 4 bin 725 arttı.

Ocak-Mart döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 22,5’e yükseldi. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 3,4 idi.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2022 yılının ilk 3 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 132 bin 451 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı geçen yıl 2 bin 268 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 3 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 6 bin 359 arttı.

2022 yılının ilk 3 ayında otellerde konaklayan 24 bin 705 diğer yabancı uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 bin 17 artış gösterdi.

2022 Ocak-Mart döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı.

Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 424 bin 136 ile geçen yıla oranla yüzde 4 bin 725 artış oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kış operasyonunda 2. etap: İlk kafile adaya geldi01 Mart 2022 Salı 21:50
  • Ataoğlu: Müzakereler, Ancak İki Eşit Devlet Arasında Olabilir20 Ocak 2022 Perşembe 15:13
  • İşte Rusların yılbaşı tatili için destinasyon tercihleri…27 Ekim 2021 Çarşamba 10:59
  • Kripto para ile uçak bileti satışına başladılar27 Ekim 2021 Çarşamba 10:33
  • 45 dakikalık bir operasyonla, inmenin en önemli nedeni olan şah damarı tıkanıklığından kurtulmak mümkün!16 Ekim 2021 Cumartesi 13:07
  • İngilizler ayaklandı: Türkiye için 45.000 kişi imza topladı03 Eylül 2021 Cuma 12:05
  • Aşı olmadan uçmak zorlaşıyor, havada yeni dönem başlıyor...01 Eylül 2021 Çarşamba 12:21
  • Turizm Emekçileri: Sokağa çıkma yasağı turizme zarar veriyor23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:39
  • TUI'den Türkiye'ye kötü haber!05 Ağustos 2021 Perşembe 09:16
  • Erhürman: Turizmde acilen krizden çıkış planına ihtiyacımız var09 Temmuz 2021 Cuma 18:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti