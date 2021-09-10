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Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi

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TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu
Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir" dendi. Açıklama, şöyle devam etti:

"Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."

Açıklamada, Güneş'e ödenecek tazminata ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

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