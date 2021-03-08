Türk-Sen Başkanı Bıçaklı: “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun”

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bıçaklı mesajında, “1857 yılında kadın hakları için verdikleri mücadelede hayatını kaybeden 129 kadın başta olmak üzere bu uğurda hayatını kaybeden bütün kadınları saygıyla anarak, tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.

Bıçaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bütün Dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de yıllarca mücadele edilerek kazanılan kadın hakları gün geçtikçe daha da geliştirilmesi beklenirken maalesef hükümetler tarafından sürekli olarak gerilettirmek istenmektedir.

TÜRK-SEN olarak her zaman kadın erkek eşitliğini ve eşit işe eşit ücret ilkesini savunan bir örgüt olarak bunu savunmaya ve bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Beklentimiz, gerek ülkemizde gerekse bütün dünyada özellikle de kadın emekçilerin hakları, korunarak ve geliştirilerek kadınlarımızın daha sağlıklı, daha mutlu ve barış içinde bir yaşam sürdürmeleridir.

TÜRK-SEN olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlar sağlıklı, mutlu huzurlu bir yaşam dileriz.”