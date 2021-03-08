  • BIST 1.546
  • Altın 412,991
  • Dolar 7,5694
  • Euro 8,9895
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı: “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun”

» »
TÜRK-SEN  Başkanı Arslan Bıçaklı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türk-Sen Başkanı Bıçaklı: “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun”

TÜRK-SEN  Başkanı Arslan Bıçaklı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bıçaklı mesajında, “1857 yılında  kadın hakları için verdikleri mücadelede hayatını kaybeden 129 kadın başta olmak üzere bu uğurda hayatını kaybeden bütün kadınları saygıyla anarak, tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.

Bıçaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bütün  Dünyada olduğu gibi bizim  ülkemizde de yıllarca mücadele edilerek  kazanılan kadın hakları gün geçtikçe daha da geliştirilmesi beklenirken  maalesef  hükümetler tarafından sürekli olarak  gerilettirmek istenmektedir.

TÜRK-SEN olarak her zaman kadın erkek eşitliğini ve eşit işe eşit ücret ilkesini savunan bir örgüt olarak  bunu savunmaya ve bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Beklentimiz,  gerek ülkemizde gerekse bütün dünyada özellikle de kadın emekçilerin hakları, korunarak ve geliştirilerek kadınlarımızın daha sağlıklı,  daha mutlu ve barış içinde bir yaşam sürdürmeleridir. 

TÜRK-SEN olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlar sağlıklı, mutlu huzurlu  bir yaşam dileriz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meghan Markle: Yaşamak istemediğim zamanlar oldu08 Mart 2021 Pazartesi 10:41
  • Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü…08 Mart 2021 Pazartesi 10:40
  • 8 Mart: Pandeminin yükü kadınların omuzlarında08 Mart 2021 Pazartesi 10:34
  • KTTB'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı08 Mart 2021 Pazartesi 10:12
  • DAÜ-SEN:8 Mart, Kadın Emekçilerin Mücadele Günüdür08 Mart 2021 Pazartesi 09:45
  • İsviçre'de peçe ve burka, halk oylaması ile yasaklandı07 Mart 2021 Pazar 22:54
  • Çilem Doğan: Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrar girmek istemiyorum07 Mart 2021 Pazar 18:40
  • Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi07 Mart 2021 Pazar 18:02
  • İsviçre'deki referandumda peçe yasağına destek çıktı07 Mart 2021 Pazar 17:19
  • İsviçre’de burka ve peçe yasağı geliyor07 Mart 2021 Pazar 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti