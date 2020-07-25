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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili tepkilerine yanıt geldi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İslam ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. "Şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi .

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırttıklarını söyledi.

Yunanistan'ın Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirteren Aksoy, "Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Aksoy, Yunanistan'ı 'Avrupa’nın şımarık çocukları' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: 

"Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.

Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan’dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez.

Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir."

 

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