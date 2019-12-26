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Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası TC Resmi Gazete’sinde

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Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı’ muhtırası TC Resmi Gazete’sinde yayımlandı.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası TC Resmi Gazete’sinde

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti 27 Kasım’da İstanbul’da bir mutabakat imzalamıştı.

Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Mutabakata göre Türkiye, Libya’da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek verecek.
İki ülke ortak tatbikat ve istihbarat paylaşımında bulunacak. Kara, deniz ve hava araçları ile eğitim üsleri tahsis edilebilecek.

Ayrıca Ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi de kurulabilecek.

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